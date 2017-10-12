СК выяснит, кто в Красноярске отвечает за шлагбаумы во дворах

Источник: "Российская газета"

На то, что нельзя работать в условиях, когда проехать во двор невозможно из-за шлагбаума, а путь к подъезду перегорожен припаркованными машинами, давно уже жалуются и врачи, и пожарные, и МЧС. Последней каплей стал случай, произошедший несколько дней назад. «Неотложка» приехала к пациентке в два часа ночи. Оказав необходимую помощь, врачи собирались отправиться на очередной вызов. Однако выезд со двора был уже закрыт, и никто из жильцов многоквартирного дома не горел желанием выходить ночью на улицу, чтобы разблокировать медикам дорогу.

— В результате скорая целых два часа не могла выехать со двора. Ситуация разрешилась только после того, как бригада вызвала полицию А если бы в тот момент врачей где-то ждали и под угрозой была бы чья-то жизнь? — говорят в краевом министерстве здравоохранения.

Жалуются на недоступность дворовых территорий и другие экстренные службы.

— Мы ежедневно сталкиваемся с такими ситуациями, особенно в крупных городах — Красноярске, Канске, Ачинске, — поясняет заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алена Алексишина. — Приезжаем по вызову, а въезд перекрыт шлагбаумом, внутрь никто не пускает. Ломать же преграду не имеем права — частная собственность.

Как говорят пожарные, в таких случаях приходится бросать машину где придется и тянуть от нее «рукава», удлиняя их в несколько раз. Что, конечно, не в лучшую сторону отражается на напоре воды. Но хуже всего то, что из-за перекрытых проездов и обилия машин к горящем у зданию не сможет подойти спасательная техника. Случись пожар на верхних этажах высотки — и людей попросту не смогут эвакуировать по выдвижным лестницам.

— Порядок установки шлагбаумов на территории Красноярска никак не определен. Поэтому мы не только направили запрос мэру краевого центра и губернатору региона, но и обратились в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение прав граждан, которые нуждаются в скорой медицинской или иной помощи и проживают во дворах, оборудованных шлагбаумами, — сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю.

Между тем