СК выяснит, кто в Красноярске отвечает за шлагбаумы во дворах
Следственный комитет Красноярского края обратился к региональным и городским властям с требованием выяснить, наконец, кто должен отвечать за шлагбаумы во въездах во дворы,
Следственный комитет Красноярского края обратился к региональным и городским властям с требованием выяснить, наконец, кто должен отвечать за шлагбаумы во въездах во дворы,
На то, что нельзя работать в условиях, когда проехать во двор невозможно
— В результате скорая целых два часа не могла выехать со двора. Ситуация разрешилась только после того, как бригада вызвала полицию А если бы в тот момент врачей
Жалуются на недоступность дворовых территорий и другие экстренные службы.
— Мы ежедневно сталкиваемся с такими ситуациями, особенно в крупных городах — Красноярске, Канске, Ачинске, — поясняет заместитель начальника
— Порядок установки шлагбаумов на территории Красноярска никак не определен. Поэтому мы не только направили запрос мэру краевого центра и губернатору региона, но и обратились в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение прав граждан, которые нуждаются в скорой медицинской или иной помощи и проживают во дворах, оборудованных шлагбаумами, — сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю.
Между тем
Сейчас в Государственной думе как раз рассматривается аконопроект, разрешающий специальным службам выламывать шлагбаумы, если их не удается открыть.