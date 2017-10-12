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10:08 (мск), источник: ЕАН

МЧС посоветовало уральцам не выходить на улицу

Жителям Свердловской области посоветовали ограничить пребывание на улице. Региональное ГУ МЧС разослало SMS с предупреждениями.

«До 13 октября в Свердловской области сохранятся неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе», — говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендуют также воздержаться от поездок на автотранспорте. Отметим, что в последние дни уральцев радует теплая, солнечная погода, в которую хочется лишний раз прогуляться.

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