МЧС посоветовало уральцам не выходить на улицу
Жителям Свердловской области посоветовали ограничить пребывание на улице. Региональное ГУ МЧС разослало SMS с предупреждениями.
Жителям Свердловской области посоветовали ограничить пребывание на улице. Региональное ГУ МЧС разослало SMS с предупреждениями.
«До 13 октября в Свердловской области сохранятся неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе», — говорится в сообщении.
Жителям региона рекомендуют также воздержаться от поездок на автотранспорте. Отметим, что в последние дни уральцев радует теплая, солнечная погода, в которую хочется лишний раз прогуляться.