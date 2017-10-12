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16:31 (мск), источник: РИАМО

На крышах подмосковных жилых высоток могут высадить зелень

РИАМО — 12 окт. Проект по обустройству экокрыш в жилых высотных домах в Подмосковье рассмотрят при соответствующем запросе со стороны жителей, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

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«Мы знаем о проекте экокрыш в Москве, это хорошая инициатива. Такие решения действительно нужны в местах, где существует нехватка зеленых насаждений», — сказал главный архитектор Подмосковья Михаил Хайкин.

Но если такой запрос от жителей Подмосковья действительно поступит, то мы обязательно рассмотрим и поддержим эту инициативу.
Михаил Хайкин
Главный архитектор Подмосковья

Он подчеркнул, что в Подмосковье стараются увеличить количество зеленых территорий в городах, чтобы обеспечить жителям чистый воздух и экологические места отдыха.

Ранее московские власти заявили, что в городе планируется применять нетрадиционное озеленение, в том числе на крышах.

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