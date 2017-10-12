На крышах подмосковных жилых высоток могут высадить зелень

«Мы знаем о проекте экокрыш в Москве, это хорошая инициатива. Такие решения действительно нужны в местах, где существует нехватка зеленых насаждений», — сказал главный архитектор Подмосковья Михаил Хайкин.

Но если такой запрос от жителей Подмосковья действительно поступит, то мы обязательно рассмотрим и поддержим эту инициативу. Михаил Хайкин Главный архитектор Подмосковья

Он подчеркнул, что в Подмосковье стараются увеличить количество зеленых территорий в городах, чтобы обеспечить жителям чистый воздух и экологические места отдыха.