В Хабаровске началось строительство дворца единоборств «Самбо»
Завершат возведение краевого спорткомплекса лишь в 2019 году.
Завершат возведение краевого спорткомплекса лишь в 2019 году.
В дальневосточной столице строители приступают к возведению краевого дворца единоборств «Самбо». Спортивный объект появится на улице Шевчука. Однако доделают его не в 2018 году, как планировалось раньше, а в конце 2019-го. Произошло это
«Строительство уже началось. Конструктивно и глобально в проекте ничего не изменилось. Работы начались 10 октября и должны завершиться в декабре 2019 года. Контракт с подрядчиком заключён до декабря 2019 года, однако действует до 31 января 2020 года», — рассказал корреспонденту агентства первый заместитель министра физической культуры и спорта Хабаровского края Всеволод Мохирев.
По данным регионального министерства строительства, подрядчиком возведения объекта является ОАО «Форпост». Рабочие устанавливают на участке забор и вахтовый городок, вырубают кустарники и уже прокладывают дорогу к объекту. Всего на создание дворца единоборств потребуется больше 780 миллионов рублей. Компания заключила договоры на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжения.
Агентство сообщало, что капсулу в основание будущего дворца единоборств заложили в феврале этого года. В будущем дворце спорта оборудуют универсальный, тренажёрный, специализированный снарядный зал для единоборств и помещение для борьбы. Проектом в предусмотрены помещения для инвентаря, раздевалки с душевыми, тренерские, восстановительный комплекс, медпункт, помещения для проведения