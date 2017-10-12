В Хабаровске началось строительство дворца единоборств «Самбо»

В дальневосточной столице строители приступают к возведению краевого дворца единоборств «Самбо». Спортивный объект появится на улице Шевчука. Однако доделают его не в 2018 году, как планировалось раньше, а в конце 2019-го. Произошло это из-за долгого согласования проекта, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Строительство уже началось. Конструктивно и глобально в проекте ничего не изменилось. Работы начались 10 октября и должны завершиться в декабре 2019 года. Контракт с подрядчиком заключён до декабря 2019 года, однако действует до 31 января 2020 года», — рассказал корреспонденту агентства первый заместитель министра физической культуры и спорта Хабаровского края Всеволод Мохирев.

По данным регионального министерства строительства, подрядчиком возведения объекта является ОАО «Форпост». Рабочие устанавливают на участке забор и вахтовый городок, вырубают кустарники и уже прокладывают дорогу к объекту. Всего на создание дворца единоборств потребуется больше 780 миллионов рублей. Компания заключила договоры на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжения.