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10:22 (мск), источник: VN.ru

Уволиться после отпуска хотел каждый десятый новосибирец

Около 70% жителей Новосибирска отдохнули в отпуске этим летом, причем желающих отдохнуть за границей и внутри страны оказалось примерно поровну. В 2015 году только 18% новосибирцев выбирали для отпуска российские курорты и достопримечательности.

Среди тех, кто вообще не пошел в отпуск, около половины признались, что им это не по карману.

Сотрудники компаний Новосибирска рассказали, как им удалось отдохнуть этим летом. Около 69% жителей города уже сходили в отпуск и еще 5% планируют это сделать в ближайшее время. А вот 14% горожан не были в отпуске и не планируют. Основная причина — финансовые трудности.

«Половина участников опроса отмечает, что отдохнуть удалось, и отпуск прошел лучше, чем ожидалось. Каждый четвертый даже успел соскучиться по коллегам и любимой работе, а вот каждый десятый подумывал об увольнении. Женщины в большей степени, чем мужчины оказались довольны качеством отдыха: 51% против 44%», — пояснил сотрудник пресс-службы HeadHunter Елана Таращук.

Этим летом заграничные поездки и путешествия по России пользовались практически одинаковой популярностью среди новосибирцев. Причем заграницу чаще выбирали медики и маркетологи, а почти половина топ-менеджеров предпочли отдых внутри страны. Любителями загородных пикников и походов оказались юристы и представители IT-сферы. Многие производственники во время отпуска предпочли сосредоточиться на ремонте и никуда не ездить.

Отметим, если в 2015 году только 18% туристов предпочитали путешествовать по территории России, то год спустя такое распределение изменилось в сторону увеличения внутреннего потока туризма более чем в два раза — до 43%.

Из зарубежных направлений жители Новосибирской области долгое время выбирали Таиланд. Однако, начиная с 2016 года, лидерство завоевал Вьетнам, куда устремилось порядка 10% от общего числа российских туристов, обслуживаемых новосибирскими турфирмами, и 18% от общего числа туристов, направленных в зарубежные туры. Далее следуют Кипр, Таиланд, Китай, имеющие практически равные доли в выездном туристском потоке — на уровне 14−15%.

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Уволиться после отпуска хотел каждый десятый новосибирец
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