Уволиться после отпуска хотел каждый десятый новосибирец

Среди тех, кто вообще не пошел в отпуск, около половины признались, что им это не по карману.

Сотрудники компаний Новосибирска рассказали, как им удалось отдохнуть этим летом. Около 69% жителей города уже сходили в отпуск и еще 5% планируют это сделать в ближайшее время. А вот 14% горожан не были в отпуске и не планируют. Основная причина — финансовые трудности.

«Половина участников опроса отмечает, что отдохнуть удалось, и отпуск прошел лучше, чем ожидалось. Каждый четвертый даже успел соскучиться по коллегам и любимой работе, а вот каждый десятый подумывал об увольнении. Женщины в большей степени, чем мужчины оказались довольны качеством отдыха: 51% против 44%», — пояснил сотрудник пресс-службы HeadHunter Елана Таращук.

Этим летом заграничные поездки и путешествия по России пользовались практически одинаковой популярностью среди новосибирцев. Причем заграницу чаще выбирали медики и маркетологи, а почти половина топ-менеджеров предпочли отдых внутри страны. Любителями загородных пикников и походов оказались юристы и представители IT-сферы. Многие производственники во время отпуска предпочли сосредоточиться на ремонте и никуда не ездить.

Отметим, если в 2015 году только 18% туристов предпочитали путешествовать по территории России, то год спустя такое распределение изменилось в сторону увеличения внутреннего потока туризма более чем в два раза — до 43%.