Воздух Омска загрязнён пылью и угарным газом
Ещё недавно содержание пыли в воздухе Советского округа превышало предельно допустимую концентрацию в пять с лишним раз.
Ещё недавно содержание пыли в воздухе Советского округа превышало предельно допустимую концентрацию в пять с лишним раз.
Перед приездом нового губернатора омичи опять дышали выбросами. Об этом свидетельствует отчёт
Объём пыли в Советском округе в 5,4 раза превышал предельно допустимую концентрацию, а в Октябрьском округе сравнялся с ней. Также в Советском округе достиг предельно допустимой концентрации уровень окиси углерода, известной в народе как угарный газ.
Отметим, что 11 октября в Омск прибыл назначенный президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков. На новом посту ему предстоит столкнуться с экологическими проблемами, которые особенно остро встали перед Омском в 2017 году.
С весны жители города регулярно жалуются на промышленные выбросы разнообразных химических веществ: хлороводорода, сероводорода, фенола, аммиака, золы, белого порошка неизвестного происхождения, а также печально известного этилмеркаптана.