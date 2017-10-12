Воздух Омска загрязнён пылью и угарным газом

Перед приездом нового губернатора омичи опять дышали выбросами. Об этом свидетельствует отчёт Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы о состоянии воздуха в Омске 10 октября.

Объём пыли в Советском округе в 5,4 раза превышал предельно допустимую концентрацию, а в Октябрьском округе сравнялся с ней. Также в Советском округе достиг предельно допустимой концентрации уровень окиси углерода, известной в народе как угарный газ.

Отметим, что 11 октября в Омск прибыл назначенный президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков. На новом посту ему предстоит столкнуться с экологическими проблемами, которые особенно остро встали перед Омском в 2017 году.