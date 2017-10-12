Исследование: Главные люди для детей в Казахстане — Назарбаев, Головкин и родители

Отвечая на вопрос: «Кто из деятелей культуры, спорта, науки, политики (прошлого и настоящего) влияет на твоё отношение к жизни?», большинство отметило Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, казахстанского боксера, чемпиона мира Геннадия Головкина и своих родителей.
В опросе приняли участие 1000 подростков из 46 населенных пунктов страны, в том числе 56% города, 41% — села.
Среди кумиров также такие личности, как Абай Кунанбаев, Александр Пушкин, Мукагали Макатаев, Сергей Есенин, Шокан Уалиханов, Димаш Кудайберген, Дарига Назарбаева, Роза Рымбаева, Лионель Месси, Майкл Джордан, Мухаммед Али, Серик Сапиев.