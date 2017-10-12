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10:23 (мск), источник: Kazinform

Исследование: Главные люди для детей в Казахстане — Назарбаев, Головкин и родители

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Центр изучения общественного мнения презентовал исследование среди казахстанских детей в возрасте от 13 до 17 лет в ходе круглого стола в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопрос: «Кто из деятелей культуры, спорта, науки, политики (прошлого и настоящего) влияет на твоё отношение к жизни?», большинство отметило Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, казахстанского боксера, чемпиона мира Геннадия Головкина и своих родителей.

В опросе приняли участие 1000 подростков из 46 населенных пунктов страны, в том числе 56% города, 41% — села.

Среди кумиров также такие личности, как Абай Кунанбаев, Александр Пушкин, Мукагали Макатаев, Сергей Есенин, Шокан Уалиханов, Димаш Кудайберген, Дарига Назарбаева, Роза Рымбаева, Лионель Месси, Майкл Джордан, Мухаммед Али, Серик Сапиев.

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