Истребитель из Комсомольска-на-Амуре станет памятником под Тверью

12 октября неподалеку от города Бологое в Тверской области будет установлен памятник истребителю Су-27. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Минобороны России, боевая машина родом из Комсомольска-на-Амуре передана местной общественной организации из состава объединения ВВС и ПВО Западного военного округа. — Многоцелевой всепогодный истребитель четвёртого поколения Су-27 с бортовым номером «76» провёл в воздухе более 2200 часов и совершил свыше 750 вылетов, — отметили в военном ведомстве. Выработавшая ресурс военная машина будет символизировать благодарность защитникам мирного неба. По словам представителя общественной организации из Бологого Михаила Садовникова, вскоре у мемориала будут установлены скамейки, а сам памятник получит подсветку в ночное время.



Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре начал серийное производство этого истребителя в 1981 году и выпустил около 680 единиц Су-27 и модификаций Су-27УБ, в настоящее время машины состоят на вооружении России, Китая, Вьетнама, Белоруссии и других стран мира.