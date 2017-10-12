Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Порошенко сделал заявление после слов о плате Киеву за Крым
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ назвали имя спонсора Липницкой, оплатившего ее лечение
Покупайте у США: соцсети ответили заявлениям Литвы
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Похулиганили: смелая одежда Медведева и Трюдо
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
8Веселое кладбище в Румынии
10:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Истребитель из Комсомольска-на-Амуре станет памятником под Тверью

Су-27 установят в благодарность защитникам мирного неба.

Источник: AP 2017

12 октября неподалеку от города Бологое в Тверской области будет установлен памятник истребителю Су-27. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Минобороны России, боевая машина родом из Комсомольска-на-Амуре передана местной общественной организации из состава объединения ВВС и ПВО Западного военного округа. — Многоцелевой всепогодный истребитель четвёртого поколения Су-27 с бортовым номером «76» провёл в воздухе более 2200 часов и совершил свыше 750 вылетов, — отметили в военном ведомстве. Выработавшая ресурс военная машина будет символизировать благодарность защитникам мирного неба. По словам представителя общественной организации из Бологого Михаила Садовникова, вскоре у мемориала будут установлены скамейки, а сам памятник получит подсветку в ночное время.

Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре начал серийное производство этого истребителя в 1981 году и выпустил около 680 единиц Су-27 и модификаций Су-27УБ, в настоящее время машины состоят на вооружении России, Китая, Вьетнама, Белоруссии и других стран мира.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Истребитель из Комсомольска-на-Амуре станет памятником под Тверью
Непропуск пешеходов обойдётся автолюбителям дороже
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь