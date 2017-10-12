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12:33 (мск), источник: Meduza

«Я не справляюсь. Мне нужна помощь». Харви Вайнштейн обратился к папарацци

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн в среду, 11 октября, вышел из дома в Лос-Анжелесе и обратился к папарацци, которые собрались на улице.

Источник: РИА "Новости"

Садясь в машину, Вайнштейн сказал, что «не справляется», и что ему нужна помощь.

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Он сказал, что сейчас оказался в тяжелой ситуации, и заслуживает «второй шанс». Также он отметил, что всегда хорошо относился к папарацци в отличие от «гребаных ублюдков, которые относятся к вам как дерьму». Издание TMZ, которое опубликовало обращение Вайнштейна к папарацци, предполагает, что продюсер может иметь в виду голливудских знаменитостей.

За несколько часов до съемки этого видео дочь Вайнштейна Реми позвонила в службу 911 и сказала, что ее отец думает о самоубийстве и находится в депрессии. Впоследствии к ее дому, где находился и сам Вайнштейн, приехала полиция.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна ко многим актрисам, с которыми он работал. В числе пострадавших от влиятельного продюсера оказались Азия Ардженто, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и многие другие. Харви Вайнштейна уволили из основанной им компании после обвинений в домогательствах. Его супруга Джорджина Чапмэн заявила, что расстается с ним. Также Вайнштейна лишил членства в британской академии BAFTA. Вскоре после того, как стало широко известно о домогательствах, Вайнштейн написал письмо голливудским топ-менеджерам с просьбой дать ему второй шанс и попросить Weinstein Company не увольнять его. Вайнштейн обещал, что пройдет курс психотерапии и исправится. Обвинения в адрес Харви Вайнштейна Всем известный секрет Голливуда Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы обвинили Харви Вайнштейна в насилии и домогательствах.

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