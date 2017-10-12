От Зимбабве до Амура: студенты-иностранцы сразятся во Владивостоке
Спартакиада «Поколение мира» объединит сотни юниоров и их наставников.
Спартакиада «Поколение мира» объединит сотни юниоров и их наставников.
Вторая спартакиада среди иностранных студентов вузов Приморья «Поколение мира» пройдёт на аренах Владивостока с 26 по 29 октября под эгидой
За переходящий кубок
ВГУЭС: угол атаки.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса второй год подряд предоставит (наряду с ДВФУ) свои площадки для спортивных стартов. В Голубиной пади сразятся пловцы, футболисты, волейболисты и любители го. Ректор вуза Татьяна Терентьева является сопредседателем оргкомитета спартакиады. Здесь не скрывают своих амбиций выиграть первое место — интенсивные тренировки шли с прошлого года.
В команде ВГУЭС можно выделить тройку лидеров. Цзинь Инчжэ — студент из китайского города Цзилинь, сейчас учиться в Институте иностранных языков на направлении «Лингвистика». В будущем он планирует найти престижную работу, связанную с русским языком. Увлекается фотографией. В
«Бурса» — почти «Барса».
В Морском государственном университете имени адмирала Г. И. Невельского успешно учатся, осваивая морскую науку, ребята из Вьетнама. Будущие судоводители, судомеханики и электромеханики при этом не забывают о занятиях спортом. Курсант 4-го курса судомеханического факультета Буй Конг Чык спортом занимается с детства, обожает футбол. Фанат клуба «Манчестер Юнайтед». Его товарищ Ву Хонг Фонг помимо футбола увлекается боксом. В прошлом году курсанты судоводительского факультета самостоятельно организовали секцию бокса, в которой занимается Фонг. Ещё один курсант — Ха — обожает бадминтон и команду «Барселона».
В прошлом году подопечные завкафедрой документоведения и русского языка МГУ имени Невельского Ирины Трусовой завоевали приз «За волю к победе». Сейчас ребята рассчитывают сыграть в футбол как минимум не хуже своих кумиров из Англии и Испании.
ТОГУ:
Один из крупнейших в регионе, Тихоокеанский государственный университет распространил идеи
Хабаровчане претендуют на медали в турнире по стритболу —
ТГМУ: бойтесь стоматологов.
Медики в прошлом году отличились не только спортивными результатами, но и работой волонтёров. На этот раз команду Тихоокеанского государственного медицинского университета поведёт в атаку будущий стоматолог Аббоссон Вахабжанов. Он неоднократный призёр турниров СНГ по самбо, в прошлом году выполнил норматив мастера спорта. Ещё один представитель стоматологического факультета — второкурсник Карен Вартанян — становился призёром турниров Узбекистана по плаванию, победитель студенческих игр по водным видам спорта-2016 во Владивостоке. Отличный бэкграунд за плечами ещё одного представителя Узбекистана — студента педиатрического факультета и по совместительству волейболиста ТГМУ Бахтиера Раджабова.
ДВФУ: домашняя заготовка.
Победитель первой спартакиады рассчитывает на повторение успеха. На аренах Дальневосточного федерального университета пройдут соревнования по настольному теннису, лёгкой атлетике, бадминтону и стритболу. Дома, как известно, и стены помогают.
В предварительной заявке вуза два десятка студентов — представителей Зимбабве, Эстонии, Китая, Замбии, Намибии, Южной Кореи, государств Средней Азии. Это будущие специалисты по биомедицине, русскому языку, менеджменту.
Студентов университета готовят опытные
ПГСХА: ждём сюрприз.
Приморская государственная сельскохозяйственная академия как дебютант «Поколения мира» считается «тёмной лошадкой» спартакиады, способной преподнести сюрприз. В коллективе из Уссурийска — представители Таджикистана. Студент 4-го курса
Дальрыбвтуз: поддержка трибун.
Помимо
Сун Цзявэй — студент Международного института, приехал из Даляня (КНР), изучает промышленное рыболовство. Преподаватели кафедры «Русский язык как иностранный» говорят о нём, как о «спортсмене» в изучении русского языка: «Настоящий спринтер, самый первый понимает новый материал, первый хочет ответить, первый приходит на помощь, если друг нуждается в помощи. Благодаря Сун Цзявэю группа быстрее остальных изучает русский язык».
Будущий экономист Сяо Бо родом из Харбина (КНР). С детства он увлекается командными видами спорта, в жизни больше всего ценит дружбу и преданность. В 2016 году Сяо Бо возглавлял команду поддержки сборной Дальрыбвтуза, которая в итоге и стала самой громкой на спартакиаде. В этом году студент готов пополнить ряды спортсменов и бороться за победу в соревнованиях по стритболу. Его землячка Чжао Цзыханьбин второй год изучает русский язык и экономику в Дальрыбвтузе. Преподаватели называют девочку Олей, и отмечают её трудолюбие и доброжелательность.
Лю Байюй — студент
Анастасия Труш — студентка 4 курса, специальность — экономическая безопасность. Анастасия входит в состав медиацентра Дальрыбвтуза в качестве фотографа. Помогает освещать наиболее значимые для вуза события. Именно Настя является автором снимка китайского
Перечисленные гвардейцы и их друзья прошли подготовку у опытных педагогов — заведующей кафедры «Русский язык как иностранный» Лилианы Вороновой, старших преподавателей Елены Арсентьевой, Ольги Батраевой, Светланы Евтушенко.
Поколение мира.
Президент
«Первый шаг трудный, но не менее тяжело сделать второй шаг. Он показывает серьёзность намерений. В 2017 году мы расширили географию до Уссурийска и Хабаровска, добавили в программу игру го и дополнительные дисциплины лёгкой атлетики. В показательных выступлениях делаем акцент на «фирменном» российском виде спорта — художественной гимнастике. В знак уважения к дружественному Китаю выступят мастера ушу. Помимо администраций Приморского края, Владивостока, спонсоров, в этом году нас поддерживает депутат Государственной думы Сергей Сопчук.
В который раз убеждаюсь в удачном названии спартакиады — «Поколение мира». Планету действительно трясёт от противоречий, и такого рода мероприятия подвигнут студентов стать людьми мира.
Кубок первой спартакиады иностранных студентов Приморья осенью 2016-го отправился в кабинет исполняющего обязанности ректора ДВФУ Никиты Анисимова, напоминает РИА «Восток-Медиа». Второе место завоевала команда ВГУЭС, третье — Дальрыбвтуз.