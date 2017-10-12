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10:27 (мск), источник: Восток Медиа

От Зимбабве до Амура: студенты-иностранцы сразятся во Владивостоке

Спартакиада «Поколение мира» объединит сотни юниоров и их наставников.

Вторая спартакиада среди иностранных студентов вузов Приморья «Поколение мира» пройдёт на аренах Владивостока с 26 по 29 октября под эгидой Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ). В 2017 году у спортивного форума с гуманитарным акцентом повысился статус. Компанию старожилов спартакиады — ДВФУ, ВГУЭС, ТГМУ, Дальрыбвтуза, МГУ имени адмирала Г. И. Невельского — пополняют Приморская сельскохозяйственная академия из Уссурийска, Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск) и, возможно, Благовещенский педагогический университет.

За переходящий кубок Гран-при и другие призы с эмблемой русской матрёшки поборются юниоры — иностранные студенты из государств Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и бывшего СССР, которые обучаются в вузах Дальнего Востока. Как выяснилось, таланты ребят не ограничиваются успешным изучением русского языка и культуры. РИА «Восток-Медиа» представляет визитные карточки участников и наставников «Поколения мира».

ВГУЭС: угол атаки.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса второй год подряд предоставит (наряду с ДВФУ) свои площадки для спортивных стартов. В Голубиной пади сразятся пловцы, футболисты, волейболисты и любители го. Ректор вуза Татьяна Терентьева является сопредседателем оргкомитета спартакиады. Здесь не скрывают своих амбиций выиграть первое место — интенсивные тренировки шли с прошлого года.

В команде ВГУЭС можно выделить тройку лидеров. Цзинь Инчжэ — студент из китайского города Цзилинь, сейчас учиться в Институте иностранных языков на направлении «Лингвистика». В будущем он планирует найти престижную работу, связанную с русским языком. Увлекается фотографией. В пинг-понг Инчже играет с детства: «Сейчас настольный теннис — для меня главное увлечение. От спартакиады жду победы ВГУЭС». Тхонгпхатхай Аначак — студент 2 курса кафедры экономики. Он родом из столицы Лаоса Вьентьяна. Уже на первом курсе парень зарекомендовал себя творческой личностью и приличным футболистом. Одновременно его выбрали капитаном команды «Лаос ВГУЭС» по гребле на лодках класса «Дракон». Студент из Узбекистана Исмаил Мустафаев третий год обучается в институте транспорта и логистики ВГУЭС. Кроме занятий спортом, у студента есть собственный научный проект по аэродинамичной трубе. Исмаил рассчитывает, что его эксперимент позволит достичь лучшего сцепления автомобиля с дорогой, снижения расхода топлива и угла атаки. В этом году студент взял на себя роль капитана команды по футболу.

«Бурса» — почти «Барса».

В Морском государственном университете имени адмирала Г. И. Невельского успешно учатся, осваивая морскую науку, ребята из Вьетнама. Будущие судоводители, судомеханики и электромеханики при этом не забывают о занятиях спортом. Курсант 4-го курса судомеханического факультета Буй Конг Чык спортом занимается с детства, обожает футбол. Фанат клуба «Манчестер Юнайтед». Его товарищ Ву Хонг Фонг помимо футбола увлекается боксом. В прошлом году курсанты судоводительского факультета самостоятельно организовали секцию бокса, в которой занимается Фонг. Ещё один курсант — Ха — обожает бадминтон и команду «Барселона».

В прошлом году подопечные завкафедрой документоведения и русского языка МГУ имени Невельского Ирины Трусовой завоевали приз «За волю к победе». Сейчас ребята рассчитывают сыграть в футбол как минимум не хуже своих кумиров из Англии и Испании.

ТОГУ: лингвисты-баскетболисты.

Один из крупнейших в регионе, Тихоокеанский государственный университет распространил идеи спортивно-гуманитарного форума до берегов Амура. Защищать цвета ТОГУ во Владивостоке приезжает команда во главе с замначальника отдела образовательных программ по внеучебной работе с иностранными студентами Еленой Гурьевой и мастером спорта России по баскетболу Дмитрием Янушко.

Хабаровчане претендуют на медали в турнире по стритболу — light-версии баскетбола. Отличник Чай Юйцзе любит петь, участвует в университетских концертах. Хороший организатор в команде, а также студент-наставник для новых студентов, впервые приехавших в ТОГУ из Китая. Его товарищ Цзань Шичао изучает лингвистику в институте социально-политических технологий и межкультурных коммуникаций. С некоторых пор является заместителем председателя Союза китайских студентов, обучающихся в Хабаровске. Приезжает в Приморье и председатель этой организации — чеиверокурсник Чень Цзяньси. Студент Гун Сяогэ намерен не только комбинировать на площадке во время матча, но ещё и успевать работать штатным переводчиком команды ТОГУ.

ТГМУ: бойтесь стоматологов.

Медики в прошлом году отличились не только спортивными результатами, но и работой волонтёров. На этот раз команду Тихоокеанского государственного медицинского университета поведёт в атаку будущий стоматолог Аббоссон Вахабжанов. Он неоднократный призёр турниров СНГ по самбо, в прошлом году выполнил норматив мастера спорта. Ещё один представитель стоматологического факультета — второкурсник Карен Вартанян — становился призёром турниров Узбекистана по плаванию, победитель студенческих игр по водным видам спорта-2016 во Владивостоке. Отличный бэкграунд за плечами ещё одного представителя Узбекистана — студента педиатрического факультета и по совместительству волейболиста ТГМУ Бахтиера Раджабова.

ДВФУ: домашняя заготовка.

Победитель первой спартакиады рассчитывает на повторение успеха. На аренах Дальневосточного федерального университета пройдут соревнования по настольному теннису, лёгкой атлетике, бадминтону и стритболу. Дома, как известно, и стены помогают.

В предварительной заявке вуза два десятка студентов — представителей Зимбабве, Эстонии, Китая, Замбии, Намибии, Южной Кореи, государств Средней Азии. Это будущие специалисты по биомедицине, русскому языку, менеджменту.

Студентов университета готовят опытные преподаватели-русисты Центра русского языка и культуры Школы региональных и международных исследований. Среди них — заведующая подготовительным отделением для иностранных граждан Светлана Полякова, завотделением курсового обучения Александра Петухова и ведущий специалист, организатор внеаудиторной работы с иностранными слушателями и стажёрами Наталья Скидан.

ПГСХА: ждём сюрприз.

Приморская государственная сельскохозяйственная академия как дебютант «Поколения мира» считается «тёмной лошадкой» спартакиады, способной преподнести сюрприз. В коллективе из Уссурийска — представители Таджикистана. Студент 4-го курса Инженерно-технологического института ПГСХА Комрон Самиев, третьекурсник Института лесного и лесопаркового хозяйства Шохрух Курбонов и будущий инженер Мухаммадзаиршох Гафуров в своё время отличились во II Международном межвузовском фестивале «Я учусь в России!». Парвиз Давлатшоев в студенческих соревнованиях занимал призовые места в беге, а Асадулло Пиров — в вольной борьбе.

Дальрыбвтуз: поддержка трибун.

Помимо студентов-спортсменов прошлогодними победителями спартакиады стали болельщики «Рыбы» — оргкомитет отметил их мощный «суппорт». Сейчас команда рыбохозяйственного университета также надеется на хороший «улов» призовых медалей.

Сун Цзявэй — студент Международного института, приехал из Даляня (КНР), изучает промышленное рыболовство. Преподаватели кафедры «Русский язык как иностранный» говорят о нём, как о «спортсмене» в изучении русского языка: «Настоящий спринтер, самый первый понимает новый материал, первый хочет ответить, первый приходит на помощь, если друг нуждается в помощи. Благодаря Сун Цзявэю группа быстрее остальных изучает русский язык».

Будущий экономист Сяо Бо родом из Харбина (КНР). С детства он увлекается командными видами спорта, в жизни больше всего ценит дружбу и преданность. В 2016 году Сяо Бо возглавлял команду поддержки сборной Дальрыбвтуза, которая в итоге и стала самой громкой на спартакиаде. В этом году студент готов пополнить ряды спортсменов и бороться за победу в соревнованиях по стритболу. Его землячка Чжао Цзыханьбин второй год изучает русский язык и экономику в Дальрыбвтузе. Преподаватели называют девочку Олей, и отмечают её трудолюбие и доброжелательность.

Лю Байюй — студент Северо-Восточного сельскохозяйственного университета (Харбин), в 2016 году представлял вуз в соревнованиях по настольному теннису и занял первое место. В 2017-м Лю окончил обучение в Дальрыбвтузе, но не забыл Россию и своих преподавателей. Лю Байюй: «Если честно, я был ленивым студентом и плохо говорил по-русски. Преподаватели меня ругали, и я думал, что у меня никогда ничего не получится, но спартакиада очень изменила меня и моё отношение к учёбе».

Анастасия Труш — студентка 4 курса, специальность — экономическая безопасность. Анастасия входит в состав медиацентра Дальрыбвтуза в качестве фотографа. Помогает освещать наиболее значимые для вуза события. Именно Настя является автором снимка китайского студента-легкоатлета, который многим запомнился.

Перечисленные гвардейцы и их друзья прошли подготовку у опытных педагогов — заведующей кафедры «Русский язык как иностранный» Лилианы Вороновой, старших преподавателей Елены Арсентьевой, Ольги Батраевой, Светланы Евтушенко.

Поколение мира.

Президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Александр Зубрицкий в прошлом году признался, что благодаря спартакиаде знает в лицо каждого иностранного студента Владивостока. Главный идеолог спартакиады рассказал об особенностях нынешних соревнований:

«Первый шаг трудный, но не менее тяжело сделать второй шаг. Он показывает серьёзность намерений. В 2017 году мы расширили географию до Уссурийска и Хабаровска, добавили в программу игру го и дополнительные дисциплины лёгкой атлетики. В показательных выступлениях делаем акцент на «фирменном» российском виде спорта — художественной гимнастике. В знак уважения к дружественному Китаю выступят мастера ушу. Помимо администраций Приморского края, Владивостока, спонсоров, в этом году нас поддерживает депутат Государственной думы Сергей Сопчук.

В который раз убеждаюсь в удачном названии спартакиады — «Поколение мира». Планету действительно трясёт от противоречий, и такого рода мероприятия подвигнут студентов стать людьми мира.

Кубок первой спартакиады иностранных студентов Приморья осенью 2016-го отправился в кабинет исполняющего обязанности ректора ДВФУ Никиты Анисимова, напоминает РИА «Восток-Медиа». Второе место завоевала команда ВГУЭС, третье — Дальрыбвтуз.

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