Приморцев приглашают на акцию «Единый день получения налогового уведомления»

Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.

Акция «Единый день получения налогового уведомления» пройдет 11, 13 и 14 октября во всех налоговых инспекциях Приморского края планируется. В дни акции сотрудники инспекций организуют выдачу Единых налоговых уведомлений, проинформируют всех желающих по вопросу исчисления, уплаты имущественных налогов, получения льготы, а также окажут помощь в заполнении «Уведомлений об уточнении информации об объектах налогообложения», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления ФНС России по Приморскому краю.

Акция будет проходить во всех налоговых инспекциях Приморского края:

11 и 13 октября — с 9.00 до 18.00;.

14 октября — с 10.00 до 15.00.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут:

— о сроке уплаты имущественных налогов физических лиц за 2016 год;.

— о сводном налоговом уведомлении и о порядке его направления;.

— о льготах по налогам и порядке их получения;.

— о задолженности по налогам с физических лиц;.

— об электронных сервисах ФНС России, (в том числе о преимуществах Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц).