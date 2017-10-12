Приморцев приглашают на акцию «Единый день получения налогового уведомления»
Мероприятия пройдут 11, 13 и 14 октября во всех налоговых инспекциях края.
Мероприятия пройдут 11, 13 и 14 октября во всех налоговых инспекциях края.
Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.
Акция «Единый день получения налогового уведомления» пройдет 11, 13 и 14 октября во всех налоговых инспекциях Приморского края планируется. В дни акции сотрудники инспекций организуют выдачу Единых налоговых уведомлений, проинформируют всех желающих по вопросу исчисления, уплаты имущественных налогов, получения льготы, а также окажут помощь в заполнении «Уведомлений об уточнении информации об объектах налогообложения», сообщили ИА PrimaMedia в
Акция будет проходить во всех налоговых инспекциях Приморского края:
11 и 13 октября — с 9.00 до 18.00;.
14 октября — с 10.00 до 15.00.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут:
— о сроке уплаты имущественных налогов физических лиц за 2016 год;.
— о сводном налоговом уведомлении и о порядке его направления;.
— о льготах по налогам и порядке их получения;.
— о задолженности по налогам с физических лиц;.
— об электронных сервисах ФНС России, (в том числе о преимуществах Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц).
По другим вопросам, возникающим у физических лиц в преддверии срока уплаты имущественных налогов — 01.12.2017.