Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ назвали имя спонсора Липницкой, оплатившего ее лечение
Покупайте у США: соцсети ответили заявлениям Литвы
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Регионы могут остаться без строителей
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
8Веселое кладбище в Румынии
10:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В центре Челябинска спилили реликтовую лиственницу

ЧЕЛЯБИНСК, 12 октября, ФедералПресс. Одним деревом редкой породы с богатой историей в Челябинске стало меньше. В центре города от одной из даурских лиственниц, которая казалась засохшей, остался один пенек, сообщил общественник Павел Стромов.

В Челябинске спилено одно из пяти деревьев даурской лиственницы. Пропажу представителя уникального для региона вида обнаружил Павел Стромов, который давно следит за судьбой высаженных в центре города около ста лет назад реликтовых растений. Они казались засохшими, но их корневая система и стволы были живы и в следующем году, считает Стромов и его соратники-ученые, могли вновь зеленеть.

«По всему городу идет плановая обрезка деревьев, видимо, и лиственница попала. Но чтобы дерево спилить, надо пройти много согласований и получить специальные разрешения. Ранее, в 2007 году, мы с учеными и активистами выходили с инициативой о признании этой территории особо охраняемой, местного значения. Согласования все были получены, но глава города тогда нам отказал. С новым главой планировали обсудить это, но подумали, что раз так бережно отнеслись к деревьям в ходе планировки территории, то этот вопрос будет лучше обстоять», — рассказал «ФедералПресс» Павел Стромов.

Общественник также уточнил, что планируется установить памятную доску на доме рядом с лиственницами, где десятки лет назад был госпиталь. Проект в настоящее время разрабатывается.

Напомним, семена лиственниц привез в Челябинск раненый офицер, который лежал в госпитале на проспекте Ленина. Он не довез их до своего дома и велел высадить именно здесь, что и сделали врачи. Эти события происходили во время Русско-Японской войны. Между тем, депутат Госдумы Владимир Бурматов направил запросы в администрацию города и областную прокуратуру с требованием установить и привлечь к уголовной ответственности виновных в уничтожении вековых деревьев, а также подсчитать ущерб. Данные даурские лиственницы прожили в Челябинске около века, а в среднем их возраст может достигать 300 лет.

При правильном заботливом уходе реликтовые растения могут хранить память об исторических событиях и оставаться в городе века. Кстати, от этих деревьев были взяты семена, выращены отростки и посажены в Златоусте. Туда же перевезли часть земли из Маньчжурии, с мест сражений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Банк «Югра» потребовал вернуть ему лицензию
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь