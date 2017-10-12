В центре Челябинска спилили реликтовую лиственницу

В Челябинске спилено одно из пяти деревьев даурской лиственницы. Пропажу представителя уникального для региона вида обнаружил Павел Стромов, который давно следит за судьбой высаженных в центре города около ста лет назад реликтовых растений. Они казались засохшими, но их корневая система и стволы были живы и в следующем году, считает Стромов и его соратники-ученые, могли вновь зеленеть.

«По всему городу идет плановая обрезка деревьев, видимо, и лиственница попала. Но чтобы дерево спилить, надо пройти много согласований и получить специальные разрешения. Ранее, в 2007 году, мы с учеными и активистами выходили с инициативой о признании этой территории особо охраняемой, местного значения. Согласования все были получены, но глава города тогда нам отказал. С новым главой планировали обсудить это, но подумали, что раз так бережно отнеслись к деревьям в ходе планировки территории, то этот вопрос будет лучше обстоять», — рассказал «ФедералПресс» Павел Стромов.

Общественник также уточнил, что планируется установить памятную доску на доме рядом с лиственницами, где десятки лет назад был госпиталь. Проект в настоящее время разрабатывается.

Напомним, семена лиственниц привез в Челябинск раненый офицер, который лежал в госпитале на проспекте Ленина. Он не довез их до своего дома и велел высадить именно здесь, что и сделали врачи. Эти события происходили во время Русско-Японской войны. Между тем, депутат Госдумы Владимир Бурматов направил запросы в администрацию города и областную прокуратуру с требованием установить и привлечь к уголовной ответственности виновных в уничтожении вековых деревьев, а также подсчитать ущерб. Данные даурские лиственницы прожили в Челябинске около века, а в среднем их возраст может достигать 300 лет.