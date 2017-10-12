На Южном Урале сохраняется режим НМУ: горожанам нужно больше воды или кисломолочной продукции

От жителей Челябинска за минувшие сутки на телефоны единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований поступило 32 обращения с целью уточнения информации по НМУ.

По данным Челябинского гидрометцентра на территории нескольких населенных пунктов сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: в Магнитогорске, Карабаше, Сатке, Троицке, Коркино и Челябинске.

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«Для мониторинга и проведения заборов проб окружающего воздуха задействованы передвижные лаборатории Центра экологического мониторинга и Специализированной пожарно-спасательной части, а также 26 стационарных постов. Для подвижных лабораторий разработан и определен маршрут движения, определены точки проведения забора проб воздуха. Челябинским гидрометцентром осуществляется ежесуточный лабораторный контроль за предельно допустимой концентрацией СО2 с отбором проб в разных районах городов», — сообщает пресс-служба МЧС России по Челябинской области.

Специалисты Росприроднадзора рекомендовали промышленным предприятиям соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Осуществляется контроль выполнения этих мероприятий.

«Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды или кисломолочной продукции. Необходимо воздержаться от лишних физических нагрузок. Также не рекомендуется употребление алкогольных напитков. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы нужно обратится к врачу. Лечебные учреждения региона уже сориентированы на оказание медицинской помощи населению, предрасположенному к астматическим заболеваниям», — добавили в пресс-службе ведомства.