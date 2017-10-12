На Южном Урале сохраняется режим НМУ: горожанам нужно больше воды или кисломолочной продукции
В Челябинской области неблагоприятные метеоусловия. Мониторинг обстановки продолжается.
В Челябинской области неблагоприятные метеоусловия. Мониторинг обстановки продолжается.
От жителей Челябинска за минувшие сутки на телефоны единых
По данным Челябинского гидрометцентра на территории нескольких населенных пунктов сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: в Магнитогорске, Карабаше, Сатке, Троицке, Коркино и Челябинске.
«Для мониторинга и проведения заборов проб окружающего воздуха задействованы передвижные лаборатории Центра экологического мониторинга и Специализированной
Специалисты Росприроднадзора рекомендовали промышленным предприятиям соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Осуществляется контроль выполнения этих мероприятий.
«Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды или кисломолочной продукции. Необходимо воздержаться от лишних физических нагрузок. Также не рекомендуется употребление алкогольных напитков. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы нужно обратится к врачу. Лечебные учреждения региона уже сориентированы на оказание медицинской помощи населению, предрасположенному к астматическим заболеваниям», — добавили в
Мониторинг обстановки, в том числе и на транспорте продолжается. Все аэропорты работают в штатном режиме, задержки воздушных судов нет. На автомобильных дорогах федерального, областного и межмуниципального значения без происшествий.