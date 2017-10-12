В Ташкенте подготовили эскизы единой школьной формы
В Ташкенте 12 ведущих текстильных компаний страны, специализирующихся на пошиве детской одежды, представили 20 вариантов школьной формы.
В Ташкенте 12 ведущих текстильных компаний страны, специализирующихся на пошиве детской одежды, представили 20 вариантов школьной формы.
Обязательное ее введение предусматривается в школах Узбекистана со следующего учебного года.
Форму оценивало экспертное жюри во главе с министром народного образования Улугбеком Иноятовым.
Из всего представленного разнообразия планируется в итоге утвердить 7 различных вариантов эскизов, которые и будут предложены школам на выбор. Они смогут не только выбрать вариант школьной формы, но и производителя из утвержденного списка.
Экспертное жюри в ходе презентации рекомендовало дизайнерам разнообразить цветовую гамму, использовать только натуральные ткани, соответствующие санитарным нормам и не имеющие специфического запаха. Также школьная форма должна учитывать климатические условия региона.
Для малоимущих предусматривается разработать механизм покупки формы в кредит, когда родители будут оплачивать 50% её стоимости сразу, а оставшуюся сумму — частями в течении учебного года.