В Ташкенте подготовили эскизы единой школьной формы

Источник: Kommersant.uz

Обязательное ее введение предусматривается в школах Узбекистана со следующего учебного года.

Форму оценивало экспертное жюри во главе с министром народного образования Улугбеком Иноятовым.

Среди главных требований — качество пошива и обязательное использование тканей, произведенных в Узбекистане. Что касается ценовой доступности, то текстильщики исходили из стоимости комплекта в 150−200 тысяч сумов. В него вошли брюки, рубашка, жилет и костюм для мальчика и юбка, жилет, жакет или сарафан — для девочки.

Из всего представленного разнообразия планируется в итоге утвердить 7 различных вариантов эскизов, которые и будут предложены школам на выбор. Они смогут не только выбрать вариант школьной формы, но и производителя из утвержденного списка.

Экспертное жюри в ходе презентации рекомендовало дизайнерам разнообразить цветовую гамму, использовать только натуральные ткани, соответствующие санитарным нормам и не имеющие специфического запаха. Также школьная форма должна учитывать климатические условия региона.