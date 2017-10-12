Конец света миновал: Земляне избежали столкновения с астероидом
Сегодня утром на относительно близком расстоянии от Земли пролетел астероид 2012 TC4. Земляне счастливо избежали столкновения с космическим телом, катастрофы не произошло.
Сегодня утром на относительно близком расстоянии от Земли пролетел астероид 2012 TC4. Земляне счастливо избежали столкновения с космическим телом, катастрофы не произошло.
Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта прогнозировали, что астероид приблизится к Земле на расстояние 50 тысяч километров.
По космическим меркам, это довольно близкое расстояние. Однако особого повода для беспокойства не было, по крайней мере конец света он никак не мог спровоцировать.
Астероид несферической формы имеет диаметр всего около 13 метров.