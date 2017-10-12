Конец света миновал: Земляне избежали столкновения с астероидом

Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта прогнозировали, что астероид приблизится к Земле на расстояние 50 тысяч километров.

По космическим меркам, это довольно близкое расстояние. Однако особого повода для беспокойства не было, по крайней мере конец света он никак не мог спровоцировать.