Новый сквер обустроят в Ленинском районе Воронежа
В Воронеже начались активные работы по созданию нового сквера, который будет располагаться на улице Маршала Шапошникова в Ленинском районе города.
В Воронеже начались активные работы по созданию нового сквера, который будет располагаться на улице Маршала Шапошникова в Ленинском районе города.
Инициаторами создания сквера выступили сами жители частного сектора, сообщает
Как отметили в управе Ленинского района, подобные инициативы воронежцев крайне важны, так