Новый сквер обустроят в Ленинском районе Воронежа

Инициаторами создания сквера выступили сами жители частного сектора, сообщает пресс-служба городской администрации. Воронежцы долгое время самостоятельно поддерживали порядок на территории, проводили там субботники. Кроме того, жители приняли участие в конкурсе общественно-полезных инициатив. В результате, на обустройство сквера выделили 1,18 миллионов рублей. Кроме того, в софинансирование проекта участвуют предприниматели и сами жители частного сектора.