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11:34 (мск), источник: 36on.ru

Новый сквер обустроят в Ленинском районе Воронежа

В Воронеже начались активные работы по созданию нового сквера, который будет располагаться на улице Маршала Шапошникова в Ленинском районе города.

Источник: AP 2017

Инициаторами создания сквера выступили сами жители частного сектора, сообщает пресс-служба городской администрации. Воронежцы долгое время самостоятельно поддерживали порядок на территории, проводили там субботники. Кроме того, жители приняли участие в конкурсе общественно-полезных инициатив. В результате, на обустройство сквера выделили 1,18 миллионов рублей. Кроме того, в софинансирование проекта участвуют предприниматели и сами жители частного сектора.

Как отметили в управе Ленинского района, подобные инициативы воронежцев крайне важны, так как-то, что создано при личном участии человека, всегда оберегает более тщательно.

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