Лучшего участкового выбрали в Иркутске
У этого полицейского из Куйбышевского района Иркутска героем детства был дядя Стёпа. И неудивительно, что именно Станислав Шобохолов стал лучшим участковым города.
У этого полицейского из Куйбышевского района Иркутска героем детства был дядя Стёпа. И неудивительно, что именно Станислав Шобохолов стал лучшим участковым города.
— Как здоровье ваше?
— Да нормально.
Вниманием участковый Станислав Шобохолов никого не обделяет. Обход дворов — один из каждодневных пунктов его работы. Здесь, например, живёт условно осуждённая. Для того, чтобы выяснить, изменилось ли её отношение к жизни, Станиславу нужно всего несколько минут. И даже в таком деле чувство юмора участкового не покидает:
— Звоните, если что. Провинится там, воды не принесёт.
На службе Станислав уже 11 лет. За плечами — командировка на Северный Кавказ. И сотни раскрытых преступлений. Получив погоны, мужчина исполнил мечту детства.
— Дядя Стёпа — это был мой идеал в детстве. И с тех пор я стремился стать своим дядей Степой на своём административном участке. Стремлюсь к этому, — говорит старший участковый ОП-6 Иркутска Станислав Шобохолов.
В стремлении стать Дядей Стёпой в Правобережном округе Иркутска, Станислав реагирует на каждое обращение. Например, покой этой иркутянки часто нарушают компании подростков. По её просьбе организуют рейд. Принимать жалобы — это большая часть работы. Однако не обходится и без благодарностей.
—Редко встретишь в наших структурах таких отзывчивых и добросовестных полицейских. Каким, на ваш взгляд, должен быть участковый?
— Таким как Станислав Николаевич, — говори житель Иркутска Жанна Королёва.
Без физподготовки в полиции никуда. Каждую неделю майор обязательно приходит в спортзал. Хотя бы поиграть в теннис.
Станислав Шобохолов стал лучшим участковым Иркутска. И сейчас вместе с двумя своими коллегами из Боханского и Тайшетского районов они спорят за звание лучшего в регионе. Проголосовать за полицейских можно на сайте МВД Иркутской области до 16 октября.