Лучшего участкового выбрали в Иркутске

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JJuoy4Lfx7s?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как здоровье ваше?

— Да нормально.

Вниманием участковый Станислав Шобохолов никого не обделяет. Обход дворов — один из каждодневных пунктов его работы. Здесь, например, живёт условно осуждённая. Для того, чтобы выяснить, изменилось ли её отношение к жизни, Станиславу нужно всего несколько минут. И даже в таком деле чувство юмора участкового не покидает:

— Звоните, если что. Провинится там, воды не принесёт.

На службе Станислав уже 11 лет. За плечами — командировка на Северный Кавказ. И сотни раскрытых преступлений. Получив погоны, мужчина исполнил мечту детства.

— Дядя Стёпа — это был мой идеал в детстве. И с тех пор я стремился стать своим дядей Степой на своём административном участке. Стремлюсь к этому, — говорит старший участковый ОП-6 Иркутска Станислав Шобохолов.

В стремлении стать Дядей Стёпой в Правобережном округе Иркутска, Станислав реагирует на каждое обращение. Например, покой этой иркутянки часто нарушают компании подростков. По её просьбе организуют рейд. Принимать жалобы — это большая часть работы. Однако не обходится и без благодарностей.

—Редко встретишь в наших структурах таких отзывчивых и добросовестных полицейских. Каким, на ваш взгляд, должен быть участковый?

— Таким как Станислав Николаевич, — говори житель Иркутска Жанна Королёва.

Без физподготовки в полиции никуда. Каждую неделю майор обязательно приходит в спортзал. Хотя бы поиграть в теннис.