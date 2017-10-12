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11:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сад Томсона начали благоустраивать в Иркутске

Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на и.о. председателя комитета по градостроительной политике Александра Кима, до середины ноября планируется выполнить вертикальную планировку территории, асфальтирование дорожек, установить кирпичное ограждение вдоль улицы Томсона, и сетчатое — вдоль границ благоустраиваемой площадки. Кроме этого, будут обустроены парковочные места и проведено освещение.

Напомним, что в 2017 году запланировано благоустройство 13 общественных пространств. На двух объектах — сквере Богоявления и острове Малый Конный — работы уже завершены. Благоустройство проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Всего на эти цели предусмотрено около 230 млн рублей.

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