Сад Томсона начали благоустраивать в Иркутске

Напомним, что в 2017 году запланировано благоустройство 13 общественных пространств. На двух объектах — сквере Богоявления и острове Малый Конный — работы уже завершены. Благоустройство проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Всего на эти цели предусмотрено около 230 млн рублей.