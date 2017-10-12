Волгоград оборудуют умными светофорами
В Волгограде до конца года на самых интенсивных местах движения на дорогах города установят 54 светофора, оборудованные локальной автоматизированной системой управления дорожным движением, сообщает ВДТВ.
В Волгограде до конца года на самых интенсивных местах движения на дорогах города установят 54 светофора, оборудованные локальной автоматизированной системой управления дорожным движением, сообщает ВДТВ.
Новая техника от обычных светофоров отличается тем, что подключена к автосистеме управления, собирает и анализирует информацию о ситуации на дороге и передает ее на центральный сервер специализированного центра.
В комитете информационных технологий администрации области отмечают, что автоматизированная система управления предусматривает использование специального программного комплекса для расчета оптимальной работы светофоров в режиме реального времени, детекторы движения, подсчитывающие количество проходящего транспорта