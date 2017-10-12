Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Ведущий Андрей Малахов основал свою телекомпанию
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
39-летняя Климова показала фото сыновей от Игоря Петренко
СМИ: Пермякова преобразилась до неузнаваемости
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
11:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоград оборудуют умными светофорами

В Волгограде до конца года на самых интенсивных местах движения на дорогах города установят 54 светофора, оборудованные локальной автоматизированной системой управления дорожным движением, сообщает ВДТВ.

Новая техника от обычных светофоров отличается тем, что подключена к автосистеме управления, собирает и анализирует информацию о ситуации на дороге и передает ее на центральный сервер специализированного центра.

В комитете информационных технологий администрации области отмечают, что автоматизированная система управления предусматривает использование специального программного комплекса для расчета оптимальной работы светофоров в режиме реального времени, детекторы движения, подсчитывающие количество проходящего транспорта и т. д.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
В суде показали видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
Минстрой намерен искоренить УК со схожими названиями
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Объем выдачи ипотеки растет
Объявили конкурс проектов стандартного жилья
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками – читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь