Делегация Хабаровского края отправилась на Всемирный фестиваль в Сочи
Представители региона примут участие в дискуссионной и культурной программе ВФМС.
Представители региона примут участие в дискуссионной и культурной программе ВФМС.
Хабаровск, 12 октября, AmurMedia.
Молодые активисты Хабаровского края сегодня вылетели в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС). 55 делегатов были отобраны более чем из 300 кандидатов, изъявивших желание представлять регион на международном слёте. В команде края спортсмены, лидеры некоммерческих организаций, парламентарии и ученые, преподаватели вузов,
«Всемирный фестиваль — это та площадка, на которой можно получить знания и опыт. Мы очень ждем, что ребята зарядятся позитивной энергией, оценят масштаб мероприятия, представителей других делегаций, обменяются опытом и привезут в край
14 октября еще одна молодежная делегация края отправится во Владивосток, где пройдет региональная программа ВФМС. На остров Русский в кампус ДВФУ приедут представители девяти субъектов Дальнего Востока, а также около 100 зарубежных делегатов. От края заявлены 24 молодых лидера.
Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится