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11:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Делегация Хабаровского края отправилась на Всемирный фестиваль в Сочи

Представители региона примут участие в дискуссионной и культурной программе ВФМС.

Хабаровск, 12 октября, AmurMedia.

Молодые активисты Хабаровского края сегодня вылетели в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС). 55 делегатов были отобраны более чем из 300 кандидатов, изъявивших желание представлять регион на международном слёте. В команде края спортсмены, лидеры некоммерческих организаций, парламентарии и ученые, преподаватели вузов, IT-специалисты, экологи, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Все основные мероприятия фестиваля развернутся на территории Олимпийского парка в Сочи. Для участников подготовлена обширная образовательная и культурная программа: в течение недели здесь будут проходить дискуссионные площадки, тренинги, мастер-классы, творческие мастерские, фестиваль кино и др.

«Всемирный фестиваль — это та площадка, на которой можно получить знания и опыт. Мы очень ждем, что ребята зарядятся позитивной энергией, оценят масштаб мероприятия, представителей других делегаций, обменяются опытом и привезут в край что-то новое, интересное, либо будут включаться в проекты, которые уже есть в регионе и реализовывать свои собственные», — отметила заместитель председателя комитета по молодежной политике правительства края Элеонора Кавшар.

14 октября еще одна молодежная делегация края отправится во Владивосток, где пройдет региональная программа ВФМС. На остров Русский в кампус ДВФУ приедут представители девяти субъектов Дальнего Востока, а также около 100 зарубежных делегатов. От края заявлены 24 молодых лидера.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится 15—22 октября в Сочи. Он объединит более 20 тысяч человек из 150 стран мира. В этом году международный слёт проходит под лозунгом — «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».

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