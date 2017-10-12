Рустэм Хамитов поздравил любимца публики Фидана Гафарова с юбилеем

«Яркий артистический талант, неповторимое исполнительское мастерство принесли Вам широкую известность и авторитет далеко за пределами республики. Вашим сценическим работам присущи особая душевность, народность, психологическая глубина. Сегодня Вы продолжаете радовать своих многочисленных поклонников новыми творческими успехами. Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и всего самого доброго», — говорится в поздравлении главы региона.

Фидан Сафич Гафаров родился 12 октября 1947 года в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района Башкирской АССР. После успешного окончания Уфимского училища искусств по классу Ильшата Юмагулова в 1966 году, Фидан становится актером Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури. Его творческим дебютом на этой большой сцене стала роль Ильгама в драме Ангама Атнабаева «Песнь о любви».

Творчество Фидана Гафарова поистине можно назвать феноменом национальной сценической культуры республики. Искренность чувств, способность глубоко проникнуть в поэтику произведения, прекрасные вокальные данные — вот определяющие качества творчества истинного народного таланта, любимца публики, мастера сцены Фидана Гафарова. Он создал много ярких, запоминающихся образов, в его репертуаре роли самые разные — из классического национального и русского, зарубежного и современных авторов. Он проявил себя как актер ярко выраженной индивидуальности, редкого лирико-драматического дарования. Музыкальность, яркая эмоциональность, выразительные внешние данные позволили Фидану Гафарову создать ряд запоминающихся образов, которые вошли в сокровищницу башкирского национального театра.

Искусство Фидана Гафарова с первых же лет творчества воплощало в себе самую сокровенную тему театра — тему любви. Подтверждение тому — его самые значительные и большие роли: Халиль — («Галиябану» Мирхайдара Файзи), Зулькарнай («Озорная молодость» Ибрагима Абдуллина), Лиола («Лиола» Луиджи Пиранделло), Булат («Голубая шаль» Карима Тинчурина), Загир («Галия» Тагира Тагиров и Рифката Исрафилова), Файзи («Райса +Файзи» Нажипа Асанбаева).

С яркой характерностью Фидан Гафаров сыграл в музыкальной комедии «Башмагым» Хабибуллы Ибрагимова (Галимьян), пьесе Надежды Птушкиной «Плачу вперед!» (Альберт Маратович). Удачными были его разноплановые роли в спектаклях по произведениям Мустая Карима «Страна Айгуль», «Салават», «Не бросай огонь, Прометей!», «Похищение девушки». Своеобразной вершиной в творчестве Фидана Гафарова можно считать созданный им достоверный образ Марагима в инценировке Рифката Исрафилова «И судьба — не судьба!» по повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство». Всего актером создано более ста запоминающихся образов.

Российскому кинозрителю Фидан Гафаров запомнился по роли Алтындуги в кинофильме «Всадник на золотом коне», снятом киностудией «Мосфильм» в 1980 году. Он проявил себя и как популярный певец. Песни, исполненные им в спектаклях «Неотосланные письма», «Лунные вечера Айсылу», «Галия» и других и по сей день пользуются огромной популярностью, обрели вторую сценическую жизнь.

За большой вклад в развитие национальной культуры Фидан Гафаров удостоился почетных званий народного артиста РСФСР, народного артиста Башкирской АССР и Республики Татарстан. Он лауреат Государственной премии БАССР им. Салавата Юлаева. В 2007 году стал лауреатом фестиваля «Хрустальный соловей» в номинации «За вклад в развитие башкирской эстрады».

В 1991 году он основал гастрольный Театр музыкальной комедии Фидана Гафарова. Ведет активную концертную деятельность. В 2011 году принял участие в большом концерте «Мы из Башкирии», который прошел в Кремле. Продолжает работать в родном Башакадемтеатре, который уже давно стал для него вторым домом, часто выезжает с ним на гастроли.