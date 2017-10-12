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11:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов поздравил любимца публики Фидана Гафарова с юбилеем

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает известный актер Фидан Гафаров, посвятивший свое творчество развитию башкирского национального театра. Глава республики Рустэм Хамитов направил юбиляру поздравительную телеграмму.

«Яркий артистический талант, неповторимое исполнительское мастерство принесли Вам широкую известность и авторитет далеко за пределами республики. Вашим сценическим работам присущи особая душевность, народность, психологическая глубина. Сегодня Вы продолжаете радовать своих многочисленных поклонников новыми творческими успехами. Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и всего самого доброго», — говорится в поздравлении главы региона.

Фидан Сафич Гафаров родился 12 октября 1947 года в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района Башкирской АССР. После успешного окончания Уфимского училища искусств по классу Ильшата Юмагулова в 1966 году, Фидан становится актером Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури. Его творческим дебютом на этой большой сцене стала роль Ильгама в драме Ангама Атнабаева «Песнь о любви».

Творчество Фидана Гафарова поистине можно назвать феноменом национальной сценической культуры республики. Искренность чувств, способность глубоко проникнуть в поэтику произведения, прекрасные вокальные данные — вот определяющие качества творчества истинного народного таланта, любимца публики, мастера сцены Фидана Гафарова. Он создал много ярких, запоминающихся образов, в его репертуаре роли самые разные — из классического национального и русского, зарубежного и современных авторов. Он проявил себя как актер ярко выраженной индивидуальности, редкого лирико-драматического дарования. Музыкальность, яркая эмоциональность, выразительные внешние данные позволили Фидану Гафарову создать ряд запоминающихся образов, которые вошли в сокровищницу башкирского национального театра.

Искусство Фидана Гафарова с первых же лет творчества воплощало в себе самую сокровенную тему театра — тему любви. Подтверждение тому — его самые значительные и большие роли: Халиль — («Галиябану» Мирхайдара Файзи), Зулькарнай («Озорная молодость» Ибрагима Абдуллина), Лиола («Лиола» Луиджи Пиранделло), Булат («Голубая шаль» Карима Тинчурина), Загир («Галия» Тагира Тагиров и Рифката Исрафилова), Файзи («Райса +Файзи» Нажипа Асанбаева).

С яркой характерностью Фидан Гафаров сыграл в музыкальной комедии «Башмагым» Хабибуллы Ибрагимова (Галимьян), пьесе Надежды Птушкиной «Плачу вперед!» (Альберт Маратович). Удачными были его разноплановые роли в спектаклях по произведениям Мустая Карима «Страна Айгуль», «Салават», «Не бросай огонь, Прометей!», «Похищение девушки». Своеобразной вершиной в творчестве Фидана Гафарова можно считать созданный им достоверный образ Марагима в инценировке Рифката Исрафилова «И судьба — не судьба!» по повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство». Всего актером создано более ста запоминающихся образов.

Российскому кинозрителю Фидан Гафаров запомнился по роли Алтындуги в кинофильме «Всадник на золотом коне», снятом киностудией «Мосфильм» в 1980 году. Он проявил себя и как популярный певец. Песни, исполненные им в спектаклях «Неотосланные письма», «Лунные вечера Айсылу», «Галия» и других и по сей день пользуются огромной популярностью, обрели вторую сценическую жизнь.

За большой вклад в развитие национальной культуры Фидан Гафаров удостоился почетных званий народного артиста РСФСР, народного артиста Башкирской АССР и Республики Татарстан. Он лауреат Государственной премии БАССР им. Салавата Юлаева. В 2007 году стал лауреатом фестиваля «Хрустальный соловей» в номинации «За вклад в развитие башкирской эстрады».

В 1991 году он основал гастрольный Театр музыкальной комедии Фидана Гафарова. Ведет активную концертную деятельность. В 2011 году принял участие в большом концерте «Мы из Башкирии», который прошел в Кремле. Продолжает работать в родном Башакадемтеатре, который уже давно стал для него вторым домом, часто выезжает с ним на гастроли.

Башкирский драмтеатр отметит юбилей Фидана Гафарова большим юбилейным театрально-концертным мероприятием.

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