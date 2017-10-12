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11:54 (мск), источник: Вести - Воронеж

Облздрав сообщил о неизбежности тараканов в воронежских больницах

Департамент здравоохранения попросил жителей региона сообщать об обнаружении тараканов в больнице.

Источник: Вести - Воронеж

Тотальная обработка воронежских больниц против насекомых и инфекций затруднительна из-за «необходимости обеспечения непрерывного процесса оказания медицинской помощи», сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в четверг, 12 октября. Дезинсекция наиболее эффективна только при временном закрытии больниц.

Как пояснил облздрав, обработка помещений сильнодействующими химикатами опасна для пациентов. Поэтому такой дезинсекции подвергаются преимущественно пищеблоки, подвалы, складские помещения, места общего пользования, кабинеты медработников, помещения медицинского назначения и частично палаты.

— Для достижения максимального эффекта обработки против тараканов желательно на время закрыть медучреждение: приостановить деятельность пищеблока, исключить доступ насекомых к воде, подвергнуть тотальной обработке все без исключения помещения. По такому принципу обрабатывают родильные дома, периодически закрывая их на «мойку», — уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Наличие тараканов в медучреждениях стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Сначала скандал вызвал приезд телеведущей Елены Летучей в больницу № 2, потом воронежцы опубликовали фотографии тараканов в БСМП № 1.

— В БСМП ежегодно проводится 12 дератизаций и шесть дезинсекций. Последняя обработка проводилась 7 сентября на общей площади 5778 кв. м. В связи с обращением СМИ в одном из отделений больницы принято решение о дополнительной дезобработке, для чего учреждение отвлекло средства от других статей расходов и заключило соответствующий договор, — рассказали в пресс-службе облздрава.

С начала года в медицинских организациях Воронежской области провели более тысячи обработок помещений против инфекций, насекомых и грызунов. На эти цели потратили 3,7 млн рублей.

Департамент здравоохранения попросил жителей региона сообщать об обнаружении тараканов в больнице через форму на сайте и заверил, что меры по дезинфекции, дезинфекции и дератизации «будут усилены».

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