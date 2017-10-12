Облздрав сообщил о неизбежности тараканов в воронежских больницах
Департамент здравоохранения попросил жителей региона сообщать об обнаружении тараканов в больнице.
Департамент здравоохранения попросил жителей региона сообщать об обнаружении тараканов в больнице.
Тотальная обработка воронежских больниц против насекомых и инфекций затруднительна
Как пояснил облздрав, обработка помещений сильнодействующими химикатами опасна для пациентов. Поэтому такой дезинсекции подвергаются преимущественно пищеблоки, подвалы, складские помещения, места общего пользования, кабинеты медработников, помещения медицинского назначения и частично палаты.
— Для достижения максимального эффекта обработки против тараканов желательно на время закрыть медучреждение: приостановить деятельность пищеблока, исключить доступ насекомых к воде, подвергнуть тотальной обработке все без исключения помещения. По такому принципу обрабатывают родильные дома, периодически закрывая их на «мойку», — уточнили в
Наличие тараканов в медучреждениях стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Сначала скандал вызвал приезд телеведущей Елены Летучей в больницу № 2, потом воронежцы опубликовали фотографии тараканов в БСМП № 1.
— В БСМП ежегодно проводится 12 дератизаций и шесть дезинсекций. Последняя обработка проводилась 7 сентября на общей площади 5778 кв. м. В связи с обращением СМИ в одном из отделений больницы принято решение о дополнительной дезобработке, для чего учреждение отвлекло средства от других статей расходов и заключило соответствующий договор, — рассказали в
С начала года в медицинских организациях Воронежской области провели более тысячи обработок помещений против инфекций, насекомых и грызунов. На эти цели потратили 3,7 млн рублей.
Департамент здравоохранения попросил жителей региона сообщать об обнаружении тараканов в больнице через форму на сайте и заверил, что меры по дезинфекции, дезинфекции и дератизации «будут усилены».