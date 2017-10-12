Причину введения апострофов вместо диграфов объяснили разработчики алфавита

Источник: Sputniknews.kz

В понедельник члены рабочей группы по реализации проекта по переходу казахского языка на латиницу представили Нурсултану Назарбаеву образец единого стандарта казахского алфавита на латинской графике. В новом варианте, который может быть подвергнут изменениям, вместо 42 букв кириллицы использовано 32 знака, девять из которых пишутся с апострофом.

«Изначально мы пытались оставить два диграфа. Было предложение обозначить апострофами все гласные, а все согласные дать диграфами. Однако тогда, по нашему мнению, разрушилась бы систематичность алфавита. Чтобы сохранить единый принцип, мы остановились на таком варианте», — объяснил директор республиканского координационно-методического центра развития языков Ербол Тлешов.

В начале сентября в обществе разгорелась широкая дискуссия по поводу того, как будет выглядеть алфавит казахского языка. По первоначальной задумке, авторы хотели использовать 25 букв и восемь диграфов (звук, выраженный двумя буквами).

По словам Ербола Тлешова, по поводу предложенного в сентябре варианта алфавита на имя президента поступило порядка 300 замечаний. Ербол Тлешов отметил, что всего в дискуссиях по поводу нового алфавита приняли участие 1,5 миллиона человек.

На вопрос журналистов о том, не будет ли проблематичным написание с апострофами таких слов, как «кішіпейілдіік», «ыңғайлы» и «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан», разработчики ответили, что такого рода слова встречаются в лексиконе казахского не часто.

«Латинский алфавит не был придуман для казахского языка. Это не исконно наш алфавит, поэтому нам приходится выходить из положения при помощи умлаутов (знак для изменения гласного — прим.), апострофов либо диграфов», — уточнил Ербол Тлешов.