Новую марку вина в США назвали выдуманным Трампом словом
В США представили новую марку красного вина Covfefe, которое назвали словом, возникшим в результате опечатки президента страны Дональда Трампа.
В США представили новую марку красного вина Covfefe, которое назвали словом, возникшим в результате опечатки президента страны Дональда Трампа.
Глава винодельни заявил, что «лучше выпустить вино в честь президента, чем постоянно ныть о нынешнем положении дел». Напиток можно заказать в интернете с доставкой в
Вероятно, имелось в виду слово coverage. В этом случае фраза была незаконченной, но написанной грамотно, и означала «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы…».
Вскоре эта запись была удалена, но неологизм успел запомниться