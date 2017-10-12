Новую марку вина в США назвали выдуманным Трампом словом

Глава винодельни заявил, что «лучше выпустить вино в честь президента, чем постоянно ныть о нынешнем положении дел». Напиток можно заказать в интернете с доставкой в Нью-Йорк, Калифорнию, Флориду и Вашингтон. Согласно описанию продукта, в напитке присутствуют нотки темных и красных фруктов: сливы, вишни и малины, а также аромат пиона и лепестков розы.