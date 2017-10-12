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13:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Новую марку вина в США назвали выдуманным Трампом словом

В США представили новую марку красного вина Covfefe, которое назвали словом, возникшим в результате опечатки президента страны Дональда Трампа.

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Глава винодельни заявил, что «лучше выпустить вино в честь президента, чем постоянно ныть о нынешнем положении дел». Напиток можно заказать в интернете с доставкой в Нью-Йорк, Калифорнию, Флориду и Вашингтон. Согласно описанию продукта, в напитке присутствуют нотки темных и красных фруктов: сливы, вишни и малины, а также аромат пиона и лепестков розы.

31 мая президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter незаконченный пост, в котором фигурировало несуществующее слово covfefe.

Вероятно, имелось в виду слово coverage. В этом случае фраза была незаконченной, но написанной грамотно, и означала «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы…».

Вскоре эта запись была удалена, но неологизм успел запомниться интернет-пользователям, ему придумали множество объяснений. Позже Трамп предложил читателям угадать значение слова.

«Сделаем Америку снова covfefe»: твиты Трампа лихорядят мир
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31 мая© Ньюстюб
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