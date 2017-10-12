Красноярские дворы украшают саженцами березы, ели и клена

С 12 октября во дворах домов ГУК «Жилфонд» проходит осенний этап экологического марафона, который проводит общественная организация «Зеленая дружина СГК». Сотрудники городской управляющей компании вместе с жителями и дружинниками высадят сотни деревьев.

Сегодня мероприятия проходят в нескольких дворах Железнодорожного и Центрального районов Красноярска. В рамках самой масштабной акции по озеленению сотрудники Городской управляющей компании вместе с жителями и активистами «Зеленой дружины» украсили придомовые территории березами, елями, серебристыми тополями, и кленами. Уже завтра в «зеленую» карту краевой столицы добавятся дворы Октябрьского, Свердловского, Кировского и Ленинского районов.

«Озеленение дворов — это добрая и красивая традиция в ГУК “Жилфонд”. После весеннего этапа экомарафона “Зеленой дружины СГК” на наших придомовых территориях появились живые изгороди из сирени, боярышника, акаций. Некоторые жители выбирали под посадку места, где установлены лавочки. В будущем посаженные там березы, яблони, клены будут давать тень в жаркий день. Самое главное, что участвуя в таких экологических акциях, мы вместе с жителями делаем наши дворы красивее, чище, и относимся к ним бережнее», — отмечает Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».