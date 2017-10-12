Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забудьте о Северном потоке-2: заявление ЕС о транзите по Украине
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Порошенко сделал заявление после слов о плате Киеву за Крым
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
39-летняя Климова показала фото сыновей от Игоря Петренко
СМИ: Пермякова преобразилась до неузнаваемости
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Регионы могут остаться без строителей
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
11:28 (мск), источник: УралПолит.ру

​МУП оштрафовано за свалку вблизи аэропорта Кольцово, угрожавшую полетам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Предприятие оштрафовано за устройство свалки вблизи аэропорта Кольцово, создающую угрозу безопасности самолетам из-за стай птиц.

«В Уральской транспортной прокуратуре состоялось заседание коллегии, на котором рассмотрены результаты проверки исполнения воздушного законодательства в части орнитологического обеспечения безопасности полетов», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, одно МУП в восьми километрах к югу от контрольной точки аэродрома Екатеринбург (Кольцово) сваливало бытовые и пищевые отходы. На свалку слетались стаи птиц, что создавало угрозу безопасности полетов.

«Свердловским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на МУП… обязанности прекратить складирование отходов и очистить земельный участок», — сказано в сообщении.

В итоге предприятие оштрафовано по статье КоАП РФ о нарушении правил использования воздушного пространства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Стартовал суд над владельцами собак, насмерть растерзавших девочку на Урале
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
В суде показали видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками – читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь