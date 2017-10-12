МУП оштрафовано за свалку вблизи аэропорта Кольцово, угрожавшую полетам
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Предприятие оштрафовано за устройство свалки вблизи аэропорта Кольцово, создающую угрозу безопасности самолетам
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Предприятие оштрафовано за устройство свалки вблизи аэропорта Кольцово, создающую угрозу безопасности самолетам
«В Уральской транспортной прокуратуре состоялось заседание коллегии, на котором рассмотрены результаты проверки исполнения воздушного законодательства в части орнитологического обеспечения безопасности полетов», — сообщает
В частности, одно МУП в восьми километрах к югу от контрольной точки аэродрома Екатеринбург (Кольцово) сваливало бытовые и пищевые отходы. На свалку слетались стаи птиц, что создавало угрозу безопасности полетов.
«Свердловским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на МУП… обязанности прекратить складирование отходов и очистить земельный участок», — сказано в сообщении.
В итоге предприятие оштрафовано по статье КоАП РФ о нарушении правил использования воздушного пространства.