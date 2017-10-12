​МУП оштрафовано за свалку вблизи аэропорта Кольцово, угрожавшую полетам

«В Уральской транспортной прокуратуре состоялось заседание коллегии, на котором рассмотрены результаты проверки исполнения воздушного законодательства в части орнитологического обеспечения безопасности полетов», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, одно МУП в восьми километрах к югу от контрольной точки аэродрома Екатеринбург (Кольцово) сваливало бытовые и пищевые отходы. На свалку слетались стаи птиц, что создавало угрозу безопасности полетов.

«Свердловским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на МУП… обязанности прекратить складирование отходов и очистить земельный участок», — сказано в сообщении.