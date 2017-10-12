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11:30 (мск), источник: ЕАН

Свердловчан продолжают атаковать клещи

На территории Среднего Урала, несмотря на наступившую осень, продолжают активничать клещи.

Последний случай укуса был зафиксирован 8 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего, по последним данным, за сезон от укусов клещей пострадали 29 766 человек, что на 14% выше показателя прошлого года.

Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был подтвержден у 107 свердловчан, зарегистрированных в 29 муниципалитетах. При этом половина случаев заболевания пришлось на Екатеринбург.

Также было зарегистрировано два летальных исхода от клещевого энцефалита. Оба заболевшие были старше 65 лет, не имели прививки «от клеща» и не обращались за медпомощью для получения противоклещевого иммуноглобулина.

Диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» зарегистрирован у 624 человек, что в 1,2 раза выше показателя 2016 года. Случаи заболеваний были выявлены в 47 муниципальных образованиях Свердловской области.

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