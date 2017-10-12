Свердловчан продолжают атаковать клещи
На территории Среднего Урала, несмотря на наступившую осень, продолжают активничать клещи.
На территории Среднего Урала, несмотря на наступившую осень, продолжают активничать клещи.
Последний случай укуса был зафиксирован 8 октября, сообщает
Всего, по последним данным, за сезон от укусов клещей пострадали 29 766 человек, что на 14% выше показателя прошлого года.
Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был подтвержден у 107 свердловчан, зарегистрированных в 29 муниципалитетах. При этом половина случаев заболевания пришлось на Екатеринбург.
Также было зарегистрировано два летальных исхода от клещевого энцефалита. Оба заболевшие были старше 65 лет, не имели прививки «от клеща» и не обращались за медпомощью для получения противоклещевого иммуноглобулина.
Диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» зарегистрирован у 624 человек, что в 1,2 раза выше показателя 2016 года. Случаи заболеваний были выявлены в 47 муниципальных образованиях Свердловской области.