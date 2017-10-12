Сталина напротив Кутузова могут установить в Новосибирске

Бюст вождя может появиться на Монументе Славы, в Военном городке или возле Дома офицеров, рядом с бюстом русского полководца Михаила Кутузова. Окончательное решение будет принято после выездного совещания 24 октября.

Первое заседание рабочей группы по определению места установки памятника И. В. Сталину прошло 11 октября в Новосибирске. В состав группы вошли пять членов художественного совета Новосибирска — председатель Александр Ложкин, Евгений Трофимович, Анна Наволоцкая, Сергей Мосиенко, Маргарита Давыдова, и руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.

Всего было предложено больше десяти площадок для установки памятника, из которых по итогам обсуждения осталось только три. Это Дом офицеров, возле которого сейчас установлен бюст русского полководца Михаила Кутузова, Сквер Славы (Монумент Славы), его поддержали все члены рабочей группы, и Военный городок в Октябрьском районе — здесь в период Великой Отечественной войны формировались дивизии, уходившие на фронт. Однако последний вариант не понравился представителю активистов.

— Я возразил против этой территории, меня поддержал Трофимович, — рассказал лидер инициативной группы «Сбор средств на бюст Сталина в Новосибирске» Алексей Денисюк. — Дело в том, что территория Военного городка заброшенная и безлюдная. Кроме того, здесь нет ни одного объекта воинской славы, связанного с Великой Отечественной войной. Тем не менее, после обсуждения Ложкин включил данную территорию в список.

В числе отвергнутых площадок повторно оказался в сквер Героев Революции, площадка возле ДК Октябрьской революции, Центральный парк и территория Новосибирского обкома КПРФ.

24 октября состоится выездное заседание рабочей группы в Сквер Славы и Военный городок, чтобы посмотреть на месте, где можно поставить памятник Сталину. Сами активисты будут настаивать на территории Сквера Славы.