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11:42 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинцы смогут проверить здоровье и получить консультации врачей

Завтра, 13 октября, в Челябинске начнет работу самая большая площадка «Территория здоровья». На ней жители и гости города смогут пройти обследования, получить рекомендации врачей, а также принять участие в мастер-классах по здоровому питанию и физическим упражнениям.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, впервые за время работы интерактивной площадки «Территория здоровья» все желающие смогут посетить консультации 8 специалистов: терапевта, дерматовенеролога, рефлексотерапевта, инструктора ЛФК, кардиолога, физиотерапевта, невролога, нарколога. Помимо этого, гостям будет представлена возможность пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, ИППП, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, сделать ЭКГ, флюорографию, а также поставить прививку от гриппа.

На территории перед площадкой форума развернется выставка мобильных комплексов: флюорограф, маммограф, аппарат УЗИ. Также специалисты министерства экологии Челябинской области в условиях передвижной лаборатории проведут мониторинг состава воздуха в режиме онлайн.

Помимо зоны обследований, гости смогут посетить мастер-классы по современным спортивным направлениям: здоровая спина, общая физическая подготовка, йога, здоровые суставы, пилатес. Также на форуме будет работать интерактивная кухня, на которой ведущие рестораторы города будут учить всех желающих готовить полезную и вкусную пищу.

Площадка «Территория здоровья» будет работать в Центре международной торговли (проспект Ленина, 35), с 10:30 до 18:00. Вход свободный, при себе желательно иметь паспорт, полис и спортивную форму.

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