Челябинцы смогут проверить здоровье и получить консультации врачей

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, впервые за время работы интерактивной площадки «Территория здоровья» все желающие смогут посетить консультации 8 специалистов: терапевта, дерматовенеролога, рефлексотерапевта, инструктора ЛФК, кардиолога, физиотерапевта, невролога, нарколога. Помимо этого, гостям будет представлена возможность пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, ИППП, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, сделать ЭКГ, флюорографию, а также поставить прививку от гриппа.

На территории перед площадкой форума развернется выставка мобильных комплексов: флюорограф, маммограф, аппарат УЗИ. Также специалисты министерства экологии Челябинской области в условиях передвижной лаборатории проведут мониторинг состава воздуха в режиме онлайн.

Помимо зоны обследований, гости смогут посетить мастер-классы по современным спортивным направлениям: здоровая спина, общая физическая подготовка, йога, здоровые суставы, пилатес. Также на форуме будет работать интерактивная кухня, на которой ведущие рестораторы города будут учить всех желающих готовить полезную и вкусную пищу.