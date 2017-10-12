Какой будет погода на выходных в Башкирии

Жителям республики придется достать зонты: на этих выходных, 14 и 15 октября, на территории Башкирии ожидаются осадки.

В субботу местами пройдет небольшой дождь, ветер будет дуть слабый. Столбик термометра ночью покажет 0, +5 градусов, а в некоторых районах может опуститься до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +8, +13 градусов.

В воскресенье в республике также ожидаются дожди и прохладная погода — ветер будет дуть уже с севера. Станет значительно холоднее — столбик термометра покажет в воскресный день всего 9 градусов тепла, а ночью и вовсе опустится до -5 градусов.