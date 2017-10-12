Цены на капусту в Нижегородской области с 31 июля 2017 года снизились почти вдвое

Источник: Агентство «Москва»

Значительное снижение цен зафиксировано и по ряду других продуктов питания — в частности, цена килограмма моркови уменьшилась с 43,92 до 20,44 рубля, лук подешевел с 38,44 до 19, 64 рубля.

Картофель упал в цене на 42%, а яблоки на 21%.

Почти на четверть подешевел сахарный песок, на 10% — греча, на 4% — пшено.