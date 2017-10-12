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11:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Цены на капусту в Нижегородской области с 31 июля 2017 года снизились почти вдвое

По сведениям Нижегородстата, если на 31 июля один килограмм белокочанной капусты в среднем стоил 24,47 рублей, то на 9 октября цена упала до 12,6 рубля.

Источник: Агентство «Москва»

Значительное снижение цен зафиксировано и по ряду других продуктов питания — в частности, цена килограмма моркови уменьшилась с 43,92 до 20,44 рубля, лук подешевел с 38,44 до 19, 64 рубля.

Картофель упал в цене на 42%, а яблоки на 21%.

Почти на четверть подешевел сахарный песок, на 10% — греча, на 4% — пшено.

Ранее сообщалось, что с 31 июля по 18 сентября на 10% подешевели яблоки, на 16% — сахарный песок, на 6% — куриные яйца и на 11% — гречневая крупа.

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