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11:58 (мск), источник: Фонтанка

Тучков мост откроют в ноябре

Тучков мост откроют для автомобильного движения в обе стороны до конца ноября. Согласно контракту, это должны были сделать только в следующем году.

Репродукция гравюры "Тучков мост", художник Максим Воробьев, Государственный Русский музей | Источник: РИА "Новости"
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О том, что переправа полноценно заработает уже в следующем месяце, «Фонтанке» рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры 12 октября.

Дата официального открытия пока уточняется.

В данный момент по мосту осуществляется автомобильное движение с Васильевского острова на петроградскую сторону.

Работы на Тучковом мосту начались летом 2016 года, генеральный подрядчик — ЗАО «Пилон».

Стоимость контракта составляет 2,4 млрд рублей. Ранее планировалось закончить реконструкцию к 31 мая 2018 года.

© Фонтанка. Ру.

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