В Ростове проведут бесплатный курс для желающих бросить курить

Также будут проведены измерения на медицинских приборах в начале и в конце программы, которые наглядно покажут изменения в организме после отказа от сигарет. Курс рассчитан на шесть дней и продлится до 22 октября. Встречи будут проходить с 18:30 до 20:00 в Донской государственной публичной библиотеке.