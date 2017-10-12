В Ростове проведут бесплатный курс для желающих бросить курить
В Ростове с 17 октября начинает работу программа «Бездымная жизнь» для всех желающих бросить курить. Об этом сообщает ГБУ РО «Наркологический диспансер».
В Ростове с 17 октября начинает работу программа «Бездымная жизнь» для всех желающих бросить курить. Об этом сообщает ГБУ РО «Наркологический диспансер».
В ходе программы участников будут консультировать
Также будут проведены измерения на медицинских приборах в начале и в конце программы, которые наглядно покажут изменения в организме после отказа от сигарет. Курс рассчитан на шесть дней и продлится до 22 октября. Встречи будут проходить с 18:30 до 20:00 в Донской государственной публичной библиотеке.
Записаться и задать вопросы по программе «Бездымная жизнь» можно Людмиле Ярушко по телефону (863) 264−42−54 добавочный 138.