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13:15 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В ноябре татарстанцев ждут трехдневные выходные

4 ноября республика будет праздновать День народного единства, а 6 ноября — День Конституции РТ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 12 октября). В ноябре татарстанцев ждут трехдневные выходные. В соответствии со ст.112 Трудового кодекса РФ 4 ноября, День народного единства, является нерабочим праздничным днем.

В 2017 году 4 ноября совпадает с выходным днем — субботой. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. В связи с этим выходной день с субботы 4 ноября переносится на понедельник 6 ноября.

6 ноября, День Конституции РТ, также является нерабочим праздничным днем. Согласно Закону Республики Татарстан от 29 сентября 2016 года № 67-ЗРТ «О внесении изменения в ст.1 Закона Республики Татарстан «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» при совпадении выходных и праздничных дней в РТ дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется.

Таким образом, в 2017 году при пятидневной рабочей неделе 4, 5 и 6 ноября являются днями отдыха, при этом продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

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