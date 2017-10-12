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12:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Улицу Караульную откроют для движения общественного транспорта

В скором времени появится новый маршрут, который пройдет по улице.

Улица Караульная в скором времени будет открыта для движения общественного транспорта. Объект с проверкой посетил мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

Напомним, что одним из 47 объектов, внесенных в программу «Безопасные и качественные дороги» в этом году, стала улица Караульная. Она является элементом первого транспортного кольца Красноярска, которое включает в себя путепровод через железную дорогу на участке от Северного шоссе до улицы Авиаторов, развязку на 2-ой Брянской, 4-ый мост через реку Енисей, строящуюся улицу Волочаевская. Улица Караульная призвана организовать альтернативные маршруты движения, минуя центр города, сократить время в пути для красноярцев. Не менее значимо, что снижение интенсивности транспортного потока в центре позволит, соответственно, снизить и экологическую нагрузку на центральную часть Красноярска.

В рамках выездной инспекции Эдхаму Акбулатову доложили о завершении дорожных ремонтных работ.

«Выполнена полная замена верхнего асфальтового покрытия, установлены бортовые камни, которых раньше здесь не было. Оформлены пешеходные тротуары, выставлено разделительное ограждение, призванное снизить аварийность. Установлены пять светофоров, при регулировке “зеленой волны” будет обеспечена хорошая транспортная доступность магистрали», — рассказал Степан Вишневский, заместитель генерального директора подрядной организации «Сибагропромстрой».

Подчеркнем, что, принимая решение о включении улицы Караульной в программу масштабного комплексного ремонта этого года, Эдхам Акбулатов поставил задачу организовать по данной магистрали движение общественного транспорта.

Татьяна Коротких, жительница дома № 40 по улице Караульная: «Открытие движения автобусов по улице Караульная необходимо для жителей “Покровского”. Нашу просьбу услышали, привлекли к совместной работе. Мы, председатели советов домов, активно участвовали в обсуждении вопросов организации движения автобусов, установки остановочных павильонов».

Планируется, что после обустройства освещения по улице Караульной будет открыто движение нового автобусного маршрута «Северный — Железнодорожный вокзал». Его общая протяженность составит 13 км.

«Улица Караульная — это магистраль-дублёр, которая позволяет жителям выбирать наиболее комфортный маршрут движения из одного района города в другой, минуя центр Красноярска. Поэтому важно, чтобы по Караульной двигался не только личный, но и общественный транспорт»
Эдхам Акбулатов

Глава Красноярска поручил руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Сергею Маркатюку ускорить работы по установке опор освещения, чтобы в ноябре движение автобусного маршрута по улице Караульной было организовано.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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