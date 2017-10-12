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12:43 (мск), источник: VN.ru

Врио губернатора посадил первое дерево в Новосибирске

Восемьдесят молодых елей в честь 80-летнего юбилея Новосибирской области высадили в областном центре на улице Вертковской, рядом с Домом радио. Место было выбрано не случайно — здесь любят отдыхать и проводить досуг жители левобережья.

Источник: VN.ru

В закладке аллеи приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, председатель регионального Заксобрания Андрей Шимкив, другие почетные гости, а также воспитанники авиационного кадетского корпуса им. Покрышкина, учащиеся школ Кировского района и местные жители.

«Это очень хороший повод вспомнить всех людей, которые обеспечивали развитие региона на всех этапах его существования, сказать слова благодарности ныне живущим ветеранам и всем жителям Новосибирской области, которые постоянно прикладывают усилия к тому, чтобы регион процветал, — сказал Андрей Травников. — Это первое дерево, которое я высадил в Новосибирске, но, надеюсь, что далеко не последнее. И очень символично, что это приурочено к юбилею области».

Также врио губернатора отметил, что ближайшие два-три месяца он планирует посвятить знакомству с регионом и постарается посетить как можно больше муниципальных образований.

«Я понимаю, что эти визиты будут очень краткими, но я считаю, что очень важно познакомиться с регионом, обсудить достижения и проблемы и наметить, как нужно действовать дальше», — подчеркнул Андрей Травников.

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