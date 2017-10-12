На Нижнем озере в Калининграде планируют установить плавучий музыкальный фонтан

— Нужно установить приманку для туристов. Такую, чтобы к нам ездили. Посчитайте, сколько будет стоить фонтан такой. Место я определил — напротив пункта проката катамаранов, — пояснил глава города.
Мэр также подчеркнул, что средства на установку конструкции попробует получить у бизнесменов. По словам Ярошука, он договорится с крупной компанией, которая сможет подарить такой объект городу.
Планируется, что плавучий фонтан будет музыкальным с яркой подсветкой. По задумке Ярошука, в разное время суток для зрителей станут устраивать представления, которые можно наблюдать с набережной. Точные сроки установки пока неизвестны. Это произойдёт после окончания реконструкции променада.
В августе МКУ «Калининградская служба заказчика» заключила контракт с ООО «Чистоград ПМК» на благоустройство Нижнего озера (в границах улиц Пролетарской, Сергеева, Шевченко и набережной Маринеско). Стоимость контракта — 35,8 млн рублей, срок — до 1 декабря 2017 года.
Проект предусматривает ремонт подпорных стенок, пешеходных дорожек, спусков и ступеней, лестниц из брусчатки, входных групп и смотровых площадок, а также укрепление откосов. В порядок приведут тротуар у памятного знака лётчикам эскадрильи «Нормандия — Неман», сиденья у спуска и на смотровых площадках, бетонные и металлические ограждения, установят урны и скамейки, высадят деревья и кустарники.