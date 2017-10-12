Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Остались без денег РФ: глобальный кризис ждет Украину в 2019
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Что изображено на новых рублевых купюрах (фото)
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Лукашенко устроил демарш перед Путиным на саммите СНГ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Паника ВСУ: снайперы ополчения открыли охоту на офицеров Украины
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
«Обслужи меня на украинском»: мужчина устроил скандал в самолете
Паника ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14:02 (мск), источник: Калининград.Ru

На Нижнем озере в Калининграде планируют установить плавучий музыкальный фонтан

На Нижнем озере хотят установить плавучий музыкальный фонтан. О таких планах заявил мэр Калининграда Александр Ярошук во время рабочего выезда на объект в четверг, 12 октября.

Источник: Калининград.Ru

— Нужно установить приманку для туристов. Такую, чтобы к нам ездили. Посчитайте, сколько будет стоить фонтан такой. Место я определил — напротив пункта проката катамаранов, — пояснил глава города.

Мэр также подчеркнул, что средства на установку конструкции попробует получить у бизнесменов. По словам Ярошука, он договорится с крупной компанией, которая сможет подарить такой объект городу.

Планируется, что плавучий фонтан будет музыкальным с яркой подсветкой. По задумке Ярошука, в разное время суток для зрителей станут устраивать представления, которые можно наблюдать с набережной. Точные сроки установки пока неизвестны. Это произойдёт после окончания реконструкции променада.

В августе МКУ «Калининградская служба заказчика» заключила контракт с ООО «Чистоград ПМК» на благоустройство Нижнего озера (в границах улиц Пролетарской, Сергеева, Шевченко и набережной Маринеско). Стоимость контракта — 35,8 млн рублей, срок — до 1 декабря 2017 года.

Проект предусматривает ремонт подпорных стенок, пешеходных дорожек, спусков и ступеней, лестниц из брусчатки, входных групп и смотровых площадок, а также укрепление откосов. В порядок приведут тротуар у памятного знака лётчикам эскадрильи «Нормандия — Неман», сиденья у спуска и на смотровых площадках, бетонные и металлические ограждения, установят урны и скамейки, высадят деревья и кустарники.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Абстракция для всех»: как рисуют граффити на опорах эстакадного моста в Ка
На Нижнем озере в Калининграде планируют установить плавучий музыкальный фо
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин уволил губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь