Реконструкция улицы Донской близится к завершению

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Хабаровск, 12 октября, AmurMedia.

Работы по реконструкции улицы Донской в Хабаровске от индустриального парка «Авангард» до проспекта 60-летия Октября находятся в стадии завершения. Улица стала связующим звеном между поселком им. Горького и Хабаровск-2, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По словам заместителя мэра, председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Дениса Андреева, новая дорога — своеобразный прорыв для данной территории Железнодорожного района.

— Она стала связующим звеном для двух больших микрорайонов: поселка имени Горького, где проживает более 17 тысяч жителей, и Хабаровск-2 с населением более 13 тысяч человек. Кроме того, дорога повышает инвестиционную привлекательность предприятий, расположенных вдоль нее, в первую очередь территории опережающего социально-экономического развития индустриальный парк «Авангард», — сказал чиновник.

В прошлом году капитально отремонтирован участок дороги от поселка имени Горького до индустриального парка «Авангард». В текущем году велось обустройство дороги от индустриального парка «Авангард» до проспекта 60-летия Октября по улицам Донской, Промывочной, Машинистов.

— Данный проект реализуется в соответствии с поручением полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В связи со слаженной работой правительства Хабаровского края и администрации Хабаровска поручение исполнено всего за два года, — пояснил Денис Андреев, — Строительство дороги, вне всяких сомнений, разгрузит в утренние и вечерние часы улицу Горького и Восточное шоссе. Дорога всегда была востребована как у жителей поселка им. Горького, так и у жителей Хабаровского муниципального района. Теперь же, безусловно, она будет очень востребована.

По словам директора МУП «Дорожник» Павла Колтунова, за период ремонтных работ проведена реконструкция моста через реку Черную, в нормативное состояние приведено дорожное полотно, произведена укладка асфальта, созданы системы водоотведения, устроены тротуары, наружное освещение. Стоимость ремонтных работ за два года составила более 350 млн рублей.

— В связи с большим числом обращений, поступающих в администрацию города Хабаровска, в настоящее время рассматривается вопрос об организации автобусного сообщения, — отмечает Денис Андреев, — Планируется обустройство трех остановочных пунктов — завод имени Горького, ТОСЭР индустриальный парк «Авангард» и территория вблизи проспекта 60-летия Октября и далее в сторону движения в южном направлении.

Текущий год можно назвать «дорожной революцией», как на территории Хабаровска, так и в Железнодорожном районе. Помимо выше названных территорий, отремонтированы улицы Новая, Автономная и часть улицы Производственной. Планы на следующий год не менее масштабные.