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12:49 (мск), источник: Zakon.kz

Когда и как должны кормить детей в школах и детсадах

Приказом министра здравоохранения РК от 16 августа 2017 года утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, правила определяют, что интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 — 4 часов.

Нормы питания обучающихся и воспитанников на объектах воспитания и образования регламентированы постановлением правительства РК от 12 марта 2012 года «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь».

На объекте составляется перспективное сезонное (лето — осень, зима — весна) двухнедельное меню. При разработке меню учитывают продолжительность пребывания обучающихся и воспитанников, их возрастную категорию, предусматривают пищевую продукцию, обогащенную витаминно-минеральным комплексом.

Для обучающихся первой смены в общеобразовательных организациях предусматривается одно-двухразовое питание — второй завтрак или второй завтрак и обед, для обучающихся второй смены — полдник, для групп продленного дня — второй завтрак, обед и полдник. При круглосуточном пребывании детей предусматривается не менее чем пятикратное питание.

Рекомендуемая масса порции блюд в граммах в зависимости от возраста указана в приложении 7 к настоящим Санитарным правилам. Допускается замена пищевой продукции, в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам.

В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие два-три календарных дней. Ежедневно в рацион питания включают мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной или пшеничный, овощи и сахар.

Рыбу, яйца, сыр, творог, мясо птицы включают один раз в два — семь календарных дней. Завтрак состоит из блюда (первое или второе) и напитка (компот, кисель, чай и соки). Допускается включение в завтрак или отдельным приемом яйцо, соки, фрукты, бутербродов со сливочным маслом или сыром.

Обед включает салат, первое, второе блюдо (основное блюдо из мяса, рыбы или птицы с гарниром) и третье (компот, кисель, чай и соки). Готовят несложные салаты из вареных и свежих овощей.

В полдник в меню включают напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема.

Ужин состоит из овощного (творожного) блюда или каши, основного второго блюда (мясо, рыба или птица с гарниром), напитка (чай, сок, кисель). Дополнительно в качестве второго ужина включают фрукты или кисломолочные продукты и булочные или кондитерские изделия без крема.

Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное руководителем объекта меню, в котором указывают наименования блюд, выход каждого готового блюда.

Наименования блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.

В питании детей допускается использование продовольственного сырья растительного происхождения, выращенного в организациях сельскохозяйственного назначения, на учебно-опытных и садовых участках, в теплицах организаций образования при наличии результатов лабораторно-инструментальных исследований указанной пищевой продукции, подтверждающих ее качество и безопасность.

Не допускается присутствие обучающихся и воспитанников в производственных помещениях пищеблока и привлечение их к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке производственных помещений.

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования.

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