Когда и как должны кормить детей в школах и детсадах
Приказом министра здравоохранения РК от 16 августа 2017 года утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», сообщает Zakon.kz.
Приказом министра здравоохранения РК от 16 августа 2017 года утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», сообщает Zakon.kz.
В частности, правила определяют, что интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 — 4 часов.
Нормы питания обучающихся и воспитанников на объектах воспитания и образования регламентированы постановлением правительства РК от 12 марта 2012 года «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь».
На объекте составляется перспективное сезонное (лето — осень, зима — весна) двухнедельное меню. При разработке меню учитывают продолжительность пребывания обучающихся и воспитанников, их возрастную категорию, предусматривают пищевую продукцию, обогащенную
Для обучающихся первой смены в общеобразовательных организациях предусматривается
Рекомендуемая масса порции блюд в граммах в зависимости от возраста указана в приложении 7 к настоящим Санитарным правилам. Допускается замена пищевой продукции, в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам.
В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие
Рыбу, яйца, сыр, творог, мясо птицы включают один раз в два — семь календарных дней. Завтрак состоит из блюда (первое или второе) и напитка (компот, кисель, чай и соки). Допускается включение в завтрак или отдельным приемом яйцо, соки, фрукты, бутербродов со сливочным маслом или сыром.
Обед включает салат, первое, второе блюдо (основное блюдо из мяса, рыбы или птицы с гарниром) и третье (компот, кисель, чай и соки). Готовят несложные салаты из вареных и свежих овощей.
В полдник в меню включают напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема.
Ужин состоит из овощного (творожного) блюда или каши, основного второго блюда (мясо, рыба или птица с гарниром), напитка (чай, сок, кисель). Дополнительно в качестве второго ужина включают фрукты или кисломолочные продукты и булочные или кондитерские изделия без крема.
Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное руководителем объекта меню, в котором указывают наименования блюд, выход каждого готового блюда.
Наименования блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.
В питании детей допускается использование продовольственного сырья растительного происхождения, выращенного в организациях сельскохозяйственного назначения, на
Не допускается присутствие обучающихся и воспитанников в производственных помещениях пищеблока и привлечение их к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке производственных помещений.
Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования.