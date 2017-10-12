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12:50 (мск), источник: Newtimes.kz

Родители казахстанских школьников предложили снизить нагрузку

Учиться по 35 часов в неделю предложила Казахстанская Ассоциация родителей по вопросам семьи и семейным ценностям, передает МОН РК.

Источник: РИА "Новости"

Снизить нагрузку в школах можно на 2 часа, это одновременно снижение общей недельной нагрузки и с 39 часов до 35 в страшей школе, и пропорционально в средней и младшей, а также сохранение заработной платы учителя.

«Сегодня очень большая нагрузка на школьников. Мы, родители, понимаем, что в первую очередь нужно снизить нагрузку с самих учителей, которых сегодня в Казахстане более 300 тысяч. В настоящее время нагрузка составляет 18 часов в неделю — их надо сократить хотя бы на 2 часа. Педагоги очень загружены, в классах много детей, у них остается мало времени на воспитательную работу. Просим Министерство продолжить обсуждение с широкой общественностью, профсоюзом учителей, с приглашением депутатов Парламента», — заявила представитель Ассоциации Софья Евдокимова.

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