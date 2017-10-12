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13:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В грибановской сельской школе установили скалодром

Спортивный зал отремонтировали в Нижнекарачанской школе Грибановского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила заместитель директора школы Елена Верещагина в среду, 11 октября.

Школа вошла в областную программу по улучшению условий для занятий физической культурой и спортом. Ремонтные работы велись три месяца. В зале заменили кровлю, систему отопления, покрасили потолок. Установили новые двери, пластиковые стеклопакеты и защитные сетки от ударов мячом. На полу уложили специальное покрытие для занятий спортом.

— Заменили спортивное оборудование, установили скалодром, который есть не в каждой школе. Поставили новые баскетбольные щиты, переносные футбольные ворота. Сделали стойки для сетки, чтобы дети могли играть в волейбол. Осталось смонтировать шведскую стенку, — рассказала Елена Верещагина.

Нижнекарачанские школьники — спортивные лидеры района. Учащиеся занимали призовые места на районных и областных соревнованиях по волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике. Большой интерес у них вызывает туризм.

— Мы часто ходим в походы. Скалодром поможет укрепить мышцы рук и ног, стать выносливыми. В школе это впервые. Мы рады, что спортзал преобразился, стал удобным для тренировок, — поделились с корреспондентом РИА «Воронеж» восьмиклассники Некруз Неязов и Артем Лапыгин.

На ремонтные работы из облбюджета выделили 1,2 млн рублей.

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