Синоптики прогнозируют похолодание и дожди почти по всей России
В Крыму завершается бархатный сезон, а на Ямале готовятся закрывать паромные переправы.
В Крыму завершается бархатный сезон, а на Ямале готовятся закрывать паромные переправы.
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Гидрометцентры большинства регионов России прогнозируют ухудшение погоды
Дожди в Центральной России
На территории почти всего Центрального федерального округа, по данным синоптиков, пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер
Облачная погода 12 октября ждет жителей Смоленской области. Как сообщает региональная метеослужба, погоду сейчас определяет «юго-западная периферия сформировавшегося волнового циклона на базе циклонической депрессии, центр которого будет смещаться с юга Норвегии в
В ночь на пятницу в Смоленской области местами ожидаются небольшие осадки, но к вечеру при прохождении атмосферного фронта дожди пройдут повсеместно и наиболее интенсивный дождь будет на западе региона. Серьезных колебаний температуры в регионе не отмечается, ночью будет 4−8 градусов тепла, днем от 7 до 10 со знаком «плюс».
В Тульской и Орловской областях гидрометцентр также прогнозирует умеренный дождь, ночью южный ветер, днем — юго- западный до 5−10 метров в секунду, воздух прогреется в дневные часы максимально до плюс 11 градусов.
Такая же температура в ближайшие сутки ожидается и в Курской области. По данным регионального гидрометцентра, среднесуточная температура опустится на градус и установится на уровне 10−11 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет до плюс 8, в отдельных районах синоптики прогнозируют обильные дожди.
Похолодание на Северном Кавказе
Температурный фон на территории Северного Кавказа будет мало отличаться от показателей по Центральному федеральному округу. Так, по данным республиканского управления МЧС, 12 октября в приморских районах Дагестана облачная погода, местами небольшой дождь.
Ветер западный,
В предгорных и горных районах республики пройдут дожди со снегом, температура ночью опустится до минус 1 градуса, но днем еще тепло — от 11 до 16 градусов со знаком «плюс». Но даже при этих погодных условиях подразделения МЧС не отменяют режим чрезвычайной и высокой пожароопасности 5 класса.
В Махачкале ночью переменная облачность, небольшой дождь. Ветер
По данным ставропольского Гидрометцентра
Конец бархатного сезона в Крыму
В ближайшие сутки в Крыму, по данным дежурного синоптика регионального Гидрометцентра, ожидается переменная облачность, без осадков. Средняя температура воздуха на полуострове ночью плюс 4−9 градусов, днем — до 19 градусов тепла. В Симферополе ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, ветер
Аналогичный прогноз синоптики дают и для Севастополя.
В районе Керченского пролива, Азовского моря
«В выходные дни холодный атмосферный фронт Атлантического циклона принесет на полуостров дожди и понижение температуры воздуха на 3−4 градуса. Умеренный
Затяжные дожди и режим ЧС в Калининграде
Затяжные дожди в Калининградской области, вызвавшие подтопления сельхозугодий и паводок в Зеленоградском городском округе, будут продолжаться до конца текущей недели, сообщили ТАСС в калининградском Гидрометцентре.
«В отдельных районах области, на побережье Балтийского моря за первые 10 дней октября выпало уже 152 мм осадков, что почти в два раза выше месячной нормы октября, которая для этих мест составляет 82 миллиметра», — сказал представитель метеослужбы.
К ликвидации последствий ЧС на вечер среды привлекались более 80 человек и 26 единиц техники. Задействованы 20 военнослужащих отдельного морского инженерного полка Балтийского флота и пять единиц военной техники, включая плавающие транспортеры ПТС-2. Подтопления жилых домов нет, эвакуация людей не требуется, отметили в региональном МЧС.
С 9 по 25 октября в 13 городских округах и районах Калининградской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Устойчивые ночные заморозки в Приволжье
По данным Оренбургского гидрометцентра, на территории Оренбургской области в среду пасмурно, с кратковременными прояснениями, в большинстве районов области — умеренные дожди. Температура воздуха днем в четверг составит 9−11 градусов тепла, ночью столбик термометра может опуститься до минус 6 градусов.
Как уточнили в Главном управлении МЧС по региону, в восточных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, с 13 по 18 октября возможно усиление ветра местами до 15−18 м\с.
В Ульяновской области наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур. Если 11 октября, по данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дневные температуры составили 12 градусов тепла, то уже в ночь на 13 октября столбик термометра местами опустился до минус 1 градуса.
Местами пройдут небольшие дожди при умеренном
Преобладающая температура воздуха днем — плюс 6−14 градусов, на юге региона будет до плюс 18, ночью — до минус 3. В Республике Башкортостан возможны заморозки до 7 градусов. В Татарстане, Кировской области, Пермском крае в ночные и утренние часы возможен туман.
О сильном тумане
На Ямале готовятся к закрытию паромных переправ
В
В это же время планируют закрыть паромные переправы, добраться до Салехарда можно будет только по воздуху — на вертолете или самолете.
«Идет активный переход на отрицательные температуры, но пока ледовых явлений не наблюдается. Сейчас ждем циклон, к выходным дням возможен мокрый снег», — сообщили ТАСС в
На территории Свердловской области 12 октября метеорологи прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, на севере региона местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, возможен туман. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, в горах и низинах — до минус 7, днем — плюс 9−14 градусов тепла.
По данным