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12:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии открылся центр гемодиализа

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Новый амбулаторный диализный центр открылся в Стерлитамаке на территории клинической больницы № 1. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства между Министерством здравоохранения РБ, ГКБ № 1 и компанией «Лаборатория гемодиализа».

Источник: РИА "Новости"

Это лечебное учреждение — пример успешного государственно-частного партнерства в сфере медицины. Органы власти способствовали созданию благоприятного для инвестиций климата, а частные инвесторы сделали всё быстро и качественно. Работы были проведены в течение полугода. Общая сумма вложений инвестора составила 35 млн рублей. Соглашение заключено на 15 лет и может быть продлено в дальнейшем, уточнили в Минздраве РБ.

Сегодня в Стерлитамакском центре гемодиализа установлено девять немецких аппаратов. Процедуру диализа в нем проходят не только местные жители, но и пациенты из соседних районов, входящих в Стерлитамакский медицинский округ.

Для пациентов, которые входят в реестр нуждающихся в заместительной почечной терапии, процедура диализа будет бесплатной. Все расходы возмещает Фонд обязательного медицинского страхования.

В Башкортостане зарегистрировано порядка 90 тысяч человек с заболеваниями почек. На заместительной почечной терапии находятся свыше 1200 пациентов. Программный гемодиализ проводится в более 30 диализных центрах почти во всех районах республики.

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