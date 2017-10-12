В Башкирии открылся центр гемодиализа
УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Новый амбулаторный диализный центр открылся в Стерлитамаке на территории клинической больницы № 1. Проект реализован в рамках
УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Новый амбулаторный диализный центр открылся в Стерлитамаке на территории клинической больницы № 1. Проект реализован в рамках
Это лечебное учреждение — пример успешного
Сегодня в Стерлитамакском центре гемодиализа установлено девять немецких аппаратов. Процедуру диализа в нем проходят не только местные жители, но и пациенты из соседних районов, входящих в Стерлитамакский медицинский округ.
Для пациентов, которые входят в реестр нуждающихся в заместительной почечной терапии, процедура диализа будет бесплатной. Все расходы возмещает Фонд обязательного медицинского страхования.
В Башкортостане зарегистрировано порядка 90 тысяч человек с заболеваниями почек. На заместительной почечной терапии находятся свыше 1200 пациентов. Программный гемодиализ проводится в более 30 диализных центрах почти во всех районах республики.