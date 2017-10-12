В Башкирии открылся центр гемодиализа

Источник: РИА "Новости"

Это лечебное учреждение — пример успешного государственно-частного партнерства в сфере медицины. Органы власти способствовали созданию благоприятного для инвестиций климата, а частные инвесторы сделали всё быстро и качественно. Работы были проведены в течение полугода. Общая сумма вложений инвестора составила 35 млн рублей. Соглашение заключено на 15 лет и может быть продлено в дальнейшем, уточнили в Минздраве РБ.

Сегодня в Стерлитамакском центре гемодиализа установлено девять немецких аппаратов. Процедуру диализа в нем проходят не только местные жители, но и пациенты из соседних районов, входящих в Стерлитамакский медицинский округ.

Для пациентов, которые входят в реестр нуждающихся в заместительной почечной терапии, процедура диализа будет бесплатной. Все расходы возмещает Фонд обязательного медицинского страхования.