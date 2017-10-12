Прощание с погибшим в Сирии штурманом пройдет в Воронеже 13 октября

Источник: AP 2017

Прощание с погибшим в Сирии военным Юрием Копыловым состоится в Воронеже в пятницу, 13 октября. Оно начнется в 10:00 в бывшем Доме офицеров (Московский проспект, 131), рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» сотрудники культурного центра «Северный».

Штурман Юрий Копылов и пилот Юрий Медведков погибли при взлете Су-24 с аэродрома Хмеймим в Сирии во вторник, 10 октября. Бомбардировщик выкатился со взлетный полосы. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность самолета.