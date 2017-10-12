Запуск «Прогресса МС-07» перенесли
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Запуск транспортного космического корабля «Прогресс МС-07» перенесли на двое суток, сообщил в четверг диктор в Центре управления полетами.
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Запуск транспортного космического корабля «Прогресс МС-07» перенесли на двое суток, сообщил в четверг диктор в Центре управления полетами.
«Резервная дата для запуска корабля 14 октября. Запуск намечен на 11:46 по московскому времени», — сказал он.
В ЦУП отметили, что грузовик не сможет пристыковаться к Международной космической станции за три часа двадцать минут, «стыковка будет осуществляться по двухсуточной схеме и запланирована на 16 октября в 14:11 по московскому времени».