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13:35 (мск), источник: Интерфакс

Запуск «Прогресса МС-07» перенесли

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Запуск транспортного космического корабля «Прогресс МС-07» перенесли на двое суток, сообщил в четверг диктор в Центре управления полетами.

Источник: Госкорпорация «РОСКОСМОС»

«Резервная дата для запуска корабля 14 октября. Запуск намечен на 11:46 по московскому времени», — сказал он.

В ЦУП отметили, что грузовик не сможет пристыковаться к Международной космической станции за три часа двадцать минут, «стыковка будет осуществляться по двухсуточной схеме и запланирована на 16 октября в 14:11 по московскому времени».

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