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13:35 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл впервые высказался о «Матильде»

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви впервые высказался о фильме Алексея Учителя «Матильда», при этом не упомянув название фильма: он призвал избегать, трактуя историю, «домыслов, которые способны ранить огромное количество людей».

Источник: РИА Новости

«Возможна ли объективная оценка истории? Спорный вопрос и предмет баталий.

История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов — как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах.

Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом", — сказал патриарх, выступление которого публикует сайт РПЦ.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

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Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время проката «Матильды», так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.

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