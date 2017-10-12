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13:29 (мск), источник: "Российская газета"

В новосибирском метро запустили «фестивальный» поезд

К открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в поезде-музее новосибирского метрополитена собрали экспозицию «Мы мечтою о мире живем». На стенах вагона — вся история фестивального движения за 70 лет, с 1947 года.

Источник: "Российская газета"

Самые трогательные фотографии — из личных архивов делегатов. Кроме того, как рассказала на открытии Людмила Монахова, директор Фонда «Родное слово» (музей на рельсах — это их детище), собрать экспозицию помошли специалисты краеведческого музея и областной библиотеки, предоставив исторические документы.

Но все старания архивистов, надо признать, несколько поблекли на фоне живых делегатов сочинского фестиваля — три десятка новосибирцев, которые завтра вылетают в Сочи, буквально заливали потоками энергии всю станцию метро Площадь Гарина-Михайловского. Они пели песни (если песня попадалась старая, вроде «Дети разных народов…» — то пели даже не зная мелодии, но громко!), то и дело обнимались, танцевали, улыбались, хохотали, подпрыгивали, кричали, фотографировались… Им не очень важно, что там за выставка и по какому поводу они собрались под землей. Важно, что они вместе, что завтра самолет, а там…

— В Новосибирске конкурс был — восемь человек на место, было подано 1044 заявки, а поедет в Сочи — 125, — быстро-быстро говорит мне одна из счастливых девчонок, студентка четвертого курса педуниверситета Анастасия Кучерова. — В Сочи будет много дискусионных площадок по разным направлениям, я еду по направлению — культура. Чтобы выбрали, важно было представить хорошее портфолио, с международными наградами.

— А вы учителем какого предмета будете? — спрашиваю.

— Никакого! Я — режиссер! — на бегу бросает Настя, и снова ныряет в круговорот танцев, песен, криков. Кажется, если бы фестивальная молодежь все время не обнималась (даже прыгая под музыку), то кое-кто мог бы и слететь на рельсы. Но они все вместе, все — плотным клубком. Пассажиры на станции смотрят на них, открыв рты…

Поздравить делегатов у метромузея пришли участники Всемирных фестивалей молодежи и студентов 1957-го и 1985 годов. «Будьте бдительны! Знайте свое место! И не слишком-то там — особенно вы, девчонки!» — предупредил юное поколение Вячеслав Коротенков, который поехал на фестиваль в Москву в 1957 году 19-летним парнишкой. А делегат 1985 года, ныне мэр наукограда Кольцово Николай Красников рассказал, что в то памятное лето у него родился сын, которого он даже хотел назвать Фестивалем (но потом передумал). И прочитал молодежи собственное четверостишие-экспромт:

— Фестивальные дни и ночи.

Согревают памяти даль,

Молодеют сегодня Сочи,

С новой встречей, наш фестиваль!

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