В новосибирском метро запустили «фестивальный» поезд
К открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
К открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Самые трогательные фотографии — из личных архивов делегатов. Кроме того, как рассказала на открытии Людмила Монахова, директор Фонда «Родное слово» (музей на рельсах — это их детище), собрать экспозицию помошли специалисты краеведческого музея и областной библиотеки, предоставив исторические документы.
Но все старания архивистов, надо признать, несколько поблекли на фоне живых делегатов сочинского фестиваля — три десятка новосибирцев, которые завтра вылетают в Сочи, буквально заливали потоками энергии всю станцию метро Площадь
— В Новосибирске конкурс был — восемь человек на место, было подано 1044 заявки, а поедет в Сочи — 125, —
— А вы учителем какого предмета будете? — спрашиваю.
— Никакого! Я — режиссер! — на бегу бросает Настя, и снова ныряет в круговорот танцев, песен, криков. Кажется, если бы фестивальная молодежь все время не обнималась (даже прыгая под музыку), то
Поздравить делегатов у метромузея пришли участники Всемирных фестивалей молодежи и студентов 1957-го и 1985 годов. «Будьте бдительны! Знайте свое место! И не
— Фестивальные дни и ночи.
Согревают памяти даль,
Молодеют сегодня Сочи,
С новой встречей, наш фестиваль!