В понедельник в Новосибирске завоют сирены

С 11:50 до 12:00 пройдет краткий телеперехват канала «Россия 1», завоют сирены оповещения, на экраны на девяти станциях метро, в аэропорту «Толмачёво», на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска выведут специальную заставку. Параллельно специальным сообщением МЧС будет произведен радиоперехват вещания 9 радиостанций в УКВ- и FM-диапазонах.