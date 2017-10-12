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13:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В понедельник в Новосибирске завоют сирены

В понедельник в Новосибирске завоют сирены, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО. 16 октября с 11:50 до 15:00 часов в регионе пройдет комплексная проверка систем оповещения.

Источник: AP 2017

С 11:50 до 12:00 пройдет краткий телеперехват канала «Россия 1», завоют сирены оповещения, на экраны на девяти станциях метро, в аэропорту «Толмачёво», на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска выведут специальную заставку. Параллельно специальным сообщением МЧС будет произведен радиоперехват вещания 9 радиостанций в УКВ- и FM-диапазонах.

«Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами», — подчеркнули в МЧС.

Комплексные тренировки оповещения населения проводятся раз в квартал.

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