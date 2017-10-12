В понедельник в Новосибирске завоют сирены
В понедельник в Новосибирске завоют сирены, об этом сообщает
В понедельник в Новосибирске завоют сирены, об этом сообщает
С 11:50 до 12:00 пройдет краткий телеперехват канала «Россия 1», завоют сирены оповещения, на экраны на девяти станциях метро, в аэропорту «Толмачёво», на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска выведут специальную заставку. Параллельно специальным сообщением МЧС будет произведен радиоперехват вещания 9 радиостанций в УКВ- и
«Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами», — подчеркнули в МЧС.
Комплексные тренировки оповещения населения проводятся раз в квартал.