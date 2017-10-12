Парк отдыха «Молодежный» открылся в челябинском Златоусте

Источник: AP 2017

После реконструкции здесь, в частности, появился трехуровневый веревочный парк, игровой комплекс и современная детская площадка. Кроме того, в парке смонтирована сцена, установлены новые беседки, скамейки и качели.

В результате народного голосования для парка было выбрано название «Молодежный».

«Парк имеет серьезный потенциал для дальнейшего развития, необходимо в ближайшие пять лет целенаправленно работать над этой задачей, сделать его любимым местом семейного отдыха жителей Златоуста», — цитирует пресс-служба губернатора Бориса Дубровского.

Парк был реконструирован в рамках программы «Городская среда», стоимость проекта составила 20,6 млн рублей. Из них 6,2 млн выделено из областного бюджета, 14,4 млн — из федерального, уточняется в сообщении.