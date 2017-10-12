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16:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Митинг предпринимателей против произвола властей собрал около 300 человек в Иркутске

Митинг предпринимателей против произвола властей прошел сегодня, 12 октября, в Иркутске. Бизнесмены приехали из Ангарска, Усолья-Сибирского и Шелехова.

Источник: IrkutskMedia.ru

Протестующие вышли с плакатами «Хватит “кошмарить” малый бизнес», «Бердников, прекрати сносить павильоны!», «Козюра, дави теневой бизнес, а не легальный» и другие. Митингующие выступали против сноса торговых павильонов, антиалкогольного законопроекта Алексея Козюры и требовали снизить налог на недвижимость с 1,5−2% до 0,2−0,3%. В конце митинга протестующие приняли резолюцию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Мы, представители бизнес-сообщества Иркутской области, принявшие участие в “Митинге предпринимателей”, в целях соблюдения законных интересов малого бизнеса требуем от администрации и Думы Иркутска прекратить снос нестационарных торговых объектов, находящихся в схеме размещения и расторжение договоров аренды с предпринимателями; включить в схему НТО объекты, построенные до 2007 года, при наличии разрешения на размещение; разработать адекватную программу развития “магазинов шаговой доступности”, а также программу переформатирования устаревших НТО в современные, отвечающие комплексу требований», — сказано в резолюции.

От Сергея Левченко предприниматели потребовали вмешаться в ситуацию с сносом нестационарных торговых объектов в Иркутске.

Не остались в стороне и бизнесмены из соседних городов. Предприниматели Ангарска высказывали претензии к мэру города Сергею Петрову и депутату местной Думы, директору «Автоколонны 1948» Сергею Шаркову.

«Требуем от администрации и Думы Иркутска, администрации и Думы Ангарска провести углубленную общественную дискуссию по поводу изменения правил размещения информационных конструкций; прекратить спланированную акцию по монополизации рынка пассажирских перевозок; при реализации проекта “Комфортная городская среда” учитывать интересы не только горожан, но и хозяйствующих субъектов малого бизнеса; начать действенную борьбу с незаконным оборотом алкоголя, в том числе с продавцами, имитирующими работу общепитов с целью продажи алкоголя на вынос; увеличить обязательный процент закупок у субъектов малого предпринимательства для муниципальных нужд», — сказано в тексте резолюции.

От депутатов Законодательного собрания Иркутской области бизнес-сообщество потребовало утвердить ставку налога на имущество организаций в размере 0,2%; разработать на законодательном уровне эффективную программу по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, в том числе с продавцами, имитирующими работу общепитов с целью продажи алкоголя на вынос; в обязательном порядке учитывать мнение бизнес-сообщества при разработке законопроектов и осуществлении законотворческих процедур; не допускать ущемление интересов малого бизнеса при принятии новых и внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты; не допустить принятие законопроекта Алексея Козюры без утвержденного комплекса сопутствующих мер по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.

От губернатора Иркутской области Сергея Левченко предприниматели потребовали вмешаться в ситуацию с неправомерным сносом нестационарных торговых объектов в Иркутске; взять под личный контроль монополизацию рынка пассажирских перевозок в городах Иркутской области; взять под личный контроль защиту интересов малого предпринимательства в Иркутской области.

В конце акции предприниматели запустили в небо воздушные шары с изображением мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

Стоит отметить, что к предпринимателям не вышли представители местных властей.

Напомним, что на последнем заседании Думы Иркутска был упразднен комитет экономики, ранее отвечавший за развитие малого и среднего бизнеса в мэрии областного центра.

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