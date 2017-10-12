Митинг предпринимателей против произвола властей собрал около 300 человек в Иркутске
Митинг предпринимателей против произвола властей прошел сегодня, 12 октября, в Иркутске. Бизнесмены приехали из Ангарска,
Митинг предпринимателей против произвола властей прошел сегодня, 12 октября, в Иркутске. Бизнесмены приехали из Ангарска,
Протестующие вышли с плакатами «Хватит “кошмарить” малый бизнес», «Бердников, прекрати сносить павильоны!», «Козюра, дави теневой бизнес, а не легальный» и другие. Митингующие выступали против сноса торговых павильонов, антиалкогольного законопроекта Алексея Козюры и требовали снизить налог на недвижимость с 1,5−2% до 0,2−0,3%. В конце митинга протестующие приняли резолюцию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Мы, представители
Не остались в стороне и бизнесмены из соседних городов. Предприниматели Ангарска высказывали претензии к мэру города Сергею Петрову и депутату местной Думы, директору «Автоколонны 1948» Сергею Шаркову.
«Требуем от администрации и Думы Иркутска, администрации и Думы Ангарска провести углубленную общественную дискуссию по поводу изменения правил размещения информационных конструкций; прекратить спланированную акцию по монополизации рынка пассажирских перевозок; при реализации проекта “Комфортная городская среда” учитывать интересы не только горожан, но и хозяйствующих субъектов малого бизнеса; начать действенную борьбу с незаконным оборотом алкоголя, в том числе с продавцами, имитирующими работу общепитов с целью продажи алкоголя на вынос; увеличить обязательный процент закупок у субъектов малого предпринимательства для муниципальных нужд», — сказано в тексте резолюции.
От депутатов Законодательного собрания Иркутской области
От губернатора Иркутской области Сергея Левченко предприниматели потребовали вмешаться в ситуацию с неправомерным сносом нестационарных торговых объектов в Иркутске; взять под личный контроль монополизацию рынка пассажирских перевозок в городах Иркутской области; взять под личный контроль защиту интересов малого предпринимательства в Иркутской области.
В конце акции предприниматели запустили в небо воздушные шары с изображением мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.
Стоит отметить, что к предпринимателям не вышли представители местных властей.
Напомним, что на последнем заседании Думы Иркутска был упразднен комитет экономики, ранее отвечавший за развитие малого и среднего бизнеса в мэрии областного центра.